आज 4 नवंबर 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वाले संबंधों में पाएंगे शुभता, वाणिज्य व्यापार पर फोकस रहेगा

मीन - सभी मामलों में साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. पेशेवर विषयो में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. असहजताएं दूर होंगी. व्यक्तिगत मामले बेहतर बनेंगे. संबंधों में सुधार होगा. सभी प्रभावित होंगे. प्रबंधन और प्रशासन के कार्य बनेंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. भरोसा जीतेंगे. कला कौशल संवरेगा. वाणिज्य व्यापार पर फोकस रहेगा. रिश्तों का ध्यान रखेंगे. पारिवारिक मामलों में सतर्क रहेंगे. संवेदनशीलता बढ़ेगी. लंबित विषयों को गति मिलेगी. रचनात्मकता बढ़ेगी.

नौकरी व्यवसाय- उद्योग व्यापार पर फोकस बना रहेगा. स्मार्ट वर्किंग बनाए रखेंगे. प्रबंधकीय विषयों को गति मिलेगी. पेशेवर कार्यों में इच्छित सफलता पाएंगे. वाणिज्य व्यापार पर फोकस रहेगा. सक्रियता और प्रभाव में वृद्धि बनी रहेगी.

धन संपत्ति- इच्छित कार्य गति लेंगे. लाभ प्रभाव एवं महत्वपूर्ण उपलब्धि बनेगी. प्रशासनिक लाभ का प्रतिशत संवरेगा. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. पैतृक मामले पक्ष में रहेंगे. अधिकारियों से सहयोग संवाद बढ़ाएंगे. चर्चाओं में शामिल होंगे.

प्रेम मैत्री- उचित अवसर पर अपनी बात रखेंगे. योग्यजनों को बेहतर प्रस्ताव मिल सकते हैं. करीबियों में प्रभाव बनाए रखेंगे. सभी का ख्याल रखेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. संबंधों में शुभता रहेगी. भेंट वार्ता में सफल होंगे. सुख साझा करेंगे. मित्र सहयोग रखेंगे. प्रियजनों का साथ पाएंगे. भेंट मुलाकात होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. समस्याएं हल होंगी. सक्रियता से काम लेंगे. प्रयासों में तेजी लाएंगे. सभी प्रभावित रहेंगे. उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा. सकारात्मकता बनाए रखेंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : सिंदूरी

आज का उपाय : संकटमोचन हनुमानजी की पूजा वंदना करें. धार्मिक आयोजनों में शामिल हों. मिष्ठान्न चढ़ाएं.

---- समाप्त ----