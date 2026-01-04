आज 4 जनवरी 2026 मीन राशिफल: आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी, चर्चाएं प्रभावशाली बनी रहेंगी

मीन- मित्र प्रसन्न रहेंगे. करीबियों के साथ वक्त बिताएंगे. वाणी व्यवहार में संतुलन बढ़ेगा. स्वजनों से मतभेद दूर होंगे. घर में सुख का वातावरण रहेगा. पेशेवर कार्या में सहजता बढ़ेगी. बड़ों की आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. कला कौशल संवार पर रहेगा. अधिकांश क्षेत्रो ंमें उचित जगह बनाए रखेंगे. प्रेम में सफल होंगे. मन के मामले बनेंगे. प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में प्रभावशाली रहेंगे. भावनात्मक मामलों में सकारात्मकता बनाए रखेंगे. बुद्धिमत्ता को बल मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. कार्यों में सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. सभी का भरोसा जीतेंगे. अनुभवियों से सलाह लेंगे. साख सम्मान बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. चर्चाएं प्रभावशाली बनी रहेंगी. लेनदेन में उत्साहित रहेंगे. वाणिज्यिक कार्यों में सक्रियता बढे़गी. विभिन्न पेशेवर वार्ताओं में सफल होंगे. जीत के प्रति आशावादी बने रहेंगे.

प्रेम मैत्री- मन के रिश्तों को बल मिलेग. प्रियजनों से जरूरी बात कहेंगे. मित्रों व स्वजनों से भेंट होगी. परस्पर भरोसा बढ़ेगा. संबंधों में मजबूती आएगी. साहस दिखाएंगे. अपनों से सूझबूझ और सामंजस्य से रखेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. स्मरणीय पल बनेंगे. भेंटवार्ता के अवसर बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सामंजस्य बनाए रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. खानपान पर संवार पाएगा. नपातुला जोखिम उठाएंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे. कार्यगति तेज बनी रहेगी.

शुभ अंक : 1 3 6

शुभ रंग : सिंदूरी

आज का उपाय : सूर्यदेव की पूजा उपासना करें. अर्घ्य दें. सूखे फल मेवों का वितरण करें. ओम् घृणिः सूर्याय नमः का जाप करें. सहयोग रखें.

