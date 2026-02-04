आज 4 फ़रवरी 2026 मीन राशिफल: लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे, भावुकता से बचें

मीन - पेशेवर मामलों में सजगता बढ़ाने का समय है. निर्णय में स्पष्टता रखें. पेशेवर सहजता से आगे बढ़ेंगे. परिचितों से भेंट संभव है. निजी रिश्ते संवरेंगे. मित्रों का साथ सहयोग पाएंगे. कामकाजी गतिविधियों पर जोर देंगे. विरोधियों की सक्रियता बनी रहेगी. धोखेबाजी कार्य प्रभावित कर सकती है. परिश्रम से परिणाम बनेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. लोगों पर अधिक भरोसा न करें. जल्द प्रतिक्रिया देने से बचें. तार्किकता पर जोर दें. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. आशंकाओं में न आएं.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार साधारण रहेगा. योजनाओं पर फोकस बनाए रखें. उम्मीद के अनुरूप परिणाम बनेंगे. सेवाक्षेत्र से जुड़े जन अच्छा करेंगे. अनुभवियों की सीख सलाह रखेंगे. बहस विवाद से बचें.

धन संपत्ति- वित्त प्रबंधन सामान्य रहेगा. आय व्यय का संतुलन रखें. कला कौशल और कर्मठता पर भरोसा बढ़ाएंगे. ठगों से सजग रहें.ं लाभ का प्रतिशत सामान्य रहेगा. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. भावुकता से बचें.



प्रेम मैत्री- रिश्तों में विश्वास बना रहेगा. चर्चा में उतावलापन न दिखाएं. संबंधों में समन्वय बनाए रखें. वाणी व्यवहार में स्पष्टता रखेंगे. समकक्षों का साथ सहयोग पाएंगे. सहयोगियों की सलाह सुनेंगे. तार्किकता पर जोर रखेंगे. चर्चा संवाद में धैर्य दिखाएंगे. प्रियजनों की अनदेखी से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- पूर्व रोग उभर सकते हैं. श्रमशीलता बनाए रहें. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. मनोबल बना रहेगा. योग प्राणायाम बढ़ाएं.

शुभ अंक : 3 7 और 9

शुभ रंग : ऐप्पल ग्रीन

आज का उपाय : रिद्धी-सिद्धी के स्वामी श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न मोदक का भोग लगाएं. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. अफवाह से बचें.

