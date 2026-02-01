scorecardresearch
 
आज 1 फ़रवरी 2026 मीन राशिफल: कार्य व्यापार में सफलता पाएंगे, इच्छित संदेश प्राप्त होंगे

Aaj ka Meen Rashifal 1 February 2026, Pisces Horoscope Today: करियर में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रहेंगे. कार्य व्यापार में सफलता पाएंगे. इच्छित संदेश प्राप्त होंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण मामले पक्ष में बनेंगे. रचनात्मकता बनाए रहेंगे. अधिकारियों से मुलाकात होगी.

मीन - कलात्मक प्रयासों को संवारेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन से जगह बनाएंगे. मन की बात में उत्साह बनाए रहेंगे. श्रेष्ठ कार्यों पर फोकस होगा. वाणी व्यवहार प्रखर रहेगा. आर्थिक गतिविधियों में पहल की सोच रहेगी. आत्मविश्वास और बड़प्पन से काम लेंगे. मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे. परस्पर सहयोग से कार्य करेंगे. ऊर्जा उत्साह से भरे रहेंंगे. प्रतिस्पर्धा और भेंटवार्ता में स्पष्ट रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में सक्रियता दिखाएंगे. सुलह सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. सभी क्षेत्रो में सकारात्मक प्रदर्शन करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रहेंगे. कार्य व्यापार में सफलता पाएंगे. इच्छित संदेश प्राप्त होंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण मामले पक्ष में बनेंगे. रचनात्मकता बनाए रहेंगे. अधिकारियों से मुलाकात होगी.

धन संपत्ति- वित्तीय प्रयास बेहतर बने रहेंगे. लाभ बढ़ा रहेगा. अवसरों को भुनाने पर जोर रहेगा. व्यवस्था में सुधार लाएंगे. नियमों का सम्मान करेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. स्मार्ट तरीकों को आगे बढ़ाएंगे. तार्किक जोखिम लेंगे.

प्रेम मैत्री- करीबियों के साथ हर्ष आनंद से समय बिताएंगे. अपनों से सुख सौख्य साझा करेंगे. हर्ष आनंद के अवसर बने रहेंगे. सभी की भावनाओं का आदर सम्मान करेंगे. अपनों से दिल की बात साझा करेंगे. निजी मामलों में संवदेनशील रहेंगे. भावनात्मक रूप से मजबूत बनेंगे. स्वयं पर नियंत्रण रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- दिनचर्या नियमित रखेंगे. व्यक्तित्व संवार पर रहेगा. आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. मनोबल ऊंचा होगा.

शुभ अंक : 1 3 और 6

शुभ रंग : स्वर्णिम

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ॐ सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. सूखे मेवे, मिश्री और फल बांटें. अनुपालन बढ़ाएं.

