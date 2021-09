Aaj Ka Panchang: पंचांग 18 सितंबर 2021, जानें शुभ मुहूर्त, राहु काल और ग्रह-नक्षत्र की चाल

पंचांग 18 सितम्बर 2021, शनिवार

विक्रम संवत - 2078, आनन्द

शक सम्वत - 1943, प्लव

पूर्णिमांत - भाद्रपद

अमांत - भाद्रपद

हिन्दू कैलेंडर के अनुसार, भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दिन है. सूर्य कन्या राशि में और चन्द्रमा 18 सितंबर 2021 को 3.26 पीएम तक मकर राशि उपरांत कुंभ राशि में संचरण करेंगे.

आज का पंचांग

शुक्ल पक्ष द्वादशी

शुक्ल पक्ष त्रयोदशी (क्षय तिथि) सितंबर 18 06:54 AM से Sep 19 06:00 AM

नक्षत्र: धनिष्ठा

आज का दिशाशूल: पूर्व दिशा

आज का राहुकाल: 9:19 AM – 10:50 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 6:18 AM

सूर्यास्त - 6:23 PM

चन्द्रोदय - Sep 18 5:04 PM

चन्द्रास्त - Sep 19 4:27 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 11:56 AM – 12:45 PM

अमृत काल - 05:03 PM – 06:38 PM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:41 AM – 05:29 AM

योग

सुकर्मा - Sep 17 08:21 PM – Sep 18 06:24 PM

धृति - Sep 18 06:24 PM – Sep 19 04:44 PM

द्विपुष्कर योग - Sep 18 06:18 AM - Sep 18 06:54 AM