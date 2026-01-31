Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 31 January 2026: व्यवस्था पर जोर देंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

और पढ़ें

नंबर 9

31 जनवरी 2026 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है. अंक 9 के लिए आज का दिन अपेक्षाओं को पूरा करने में सहयोगी है. आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. मानव प्रबंधन पर फोकस रहेगा. रिश्तों में विनय विवेक बढ़ाएंगे. पेशेवरों की मदद लेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन पर जोर रखेंगे. वरिष्ठों की बातों पर फोकस बढ़ाएंगे. जोखिम लेने की भावना रखेंगे. निजी विषयों में धैर्य बढ़ाएंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति हिम्मत से अपनी राह बनाते हैं. कर्मठ व अनुशासित होते हैं. करीबियों का भरोसा बनाए रखते हैं. आज इन्हें तेजी से काम लेना है. लाभ का प्रतिफल बेहतर बना रहेगा. विविध मामले पक्ष में रहेंगे. भूमि भवन के विषय बनेंगे. समकक्ष सहयोग रखेंगे.

मनी मुद्रा- हितलाभ बेहतर बना रहेगा. सूझबूझ और मेहनत से जगह बनाएंगे. लोभ प्रलोभन में आने से बचें. पेशेवरता व व्यापार में फोकस बढ़ेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. प्रभावशाली प्रदर्शन बनाए रखेंगे. समकक्ष जिम्मेदारी निभाएंगे. श्रमशीलता बढ़ी हुई रहेगी. विश्वसनीयता रखेंगे. रुटीन रखेंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- मन की बात कह पाएंगे. प्रेम व स्नेह के मामलों में बड़प्पर से काम लेंगे. रिश्ते सुखद बनाए रहेंगे. परिजन प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे. एक दूसरे पर भरोसा रहेगा. विभिन्न मामले सकारात्मक रहेंगे. स्वजनों का साथ बना रहेगा. विनम्र व्यवहार बनाए रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- खानपान आकर्षक रहेगा. मनोबल बढ़त पर रहेंगे. सजगता से कार्य करेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- रस्ट कलर

एलर्ट्स- व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दें. जोखिम न लें. विवाद टालें.

---- समाप्त ----