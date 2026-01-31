Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 31 January 2026: प्रयास संवरेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

और पढ़ें

नंबर 8

31 जनवरी 2026 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है. अंक 8 के लिए आज का दिन हरक्षेत्र में उम्दा स्थिति का सूचक है. पेशेवरता का लाभ मिलेगा. निजी रिश्ते मजबूत बनाए रखेंगे. चर्चा में सहजता रखेंगे. पेशेवरों से बनाकर चलेंगे. कामकाम में सजगता बढ़ाएंगे. पहल करने का भाव रहेगा. लाभ का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. अपनों का साथ समर्थन पाएंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति विनम्र और सहनशील होते हैं. कम से कम सुविधाओं में जीवन जीने की भावना रखते हैं. महत्वपूर्ण चर्चा संवाद में अक्सर अपनी बात कह नहीं पाते हैं. आज इन्हें संबंधों का लाभ मिलेगा. निजी मामलों में बेहतर बने रहेंगे. उच्च मनोबल रखेंगे. सक्रियता से कार्य करेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. कारोबारी गतिविधियों को तेजी से पूरा करेंगे. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. दीर्घकालिक गतिविधियों में सकारात्मक रहेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. करियर व्यापार में सफलता मिलेगी. लाभ का प्रतिशत बेहतर रहेगा. प्रबंधन में सुधार होगा. जोखिम से बचें. समकक्षों का सहयोग रहेगा.

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में मिठास रहेगी. रिश्तों में सूझबूझ से काम लेंगे. लोगों का आकर्षण बना रहेगा. रिश्ते विश्वसनीय रहेंगे. प्रियजनों की सुनेंगे. वातावरण सुखद रहेगा. परिवार में हर्ष आनंद रहेगा. प्रेम पक्ष संवार पर रहेगा. परिजनों का सहयोग पाएंगे. खुशियों में शामिल होंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- बड़प्पन बनाए रखेंगे. सभी का समर्थन पाएंगे. शैली आकर्षक होगी. भव्यता से सभी प्रभावित रहेंगे. प्रयास संवरेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 2 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर्स- नीला

एलर्ट्स- व्यवस्था पर जोर रखें. संवाद में सजग रहें. संकोच त्यागें.

---- समाप्त ----