Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 31 January 2026: संसाधनों पर जोर देंगे, करीबियों से स्नेह बढ़ाएंगे

और पढ़ें

नंबर 7

31 जनवरी 2026 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है. अंक 7 के लिए आज का दिन उन्नति की राह को मजबूती देने वाला है. लाभ उछाल पर आएगा. नेतृत्व संवरेगा. महत्वपूर्ण लक्ष्य साधेंगे. मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं. नवीन प्रयासों में गति आएगी. अवसरों को भुनाएंगे. कार्य व्यापार में प्रदर्शन अच्छा रहेगा. जिम्मेदारों से तालमेल बढ़ाएंगे. लाभ और विस्तार के योग बनेंगे. धर्मकार्योंं से जुडेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति अपना पक्ष पूरे आत्मविश्वास से रखते हैं. स्वाभिमान से समझौता नहीं करते है. इन्हें आज अनुशासन बनाए रखना है. उपलब्धियों से सभी प्रभावित होंगे. व्ययक्तिगत मामलों में अनुकूलन रहेगा. साथीगण सहयोगी रहेंगे.

मनी मुद्रा- व्यापार में तेज सुधार आएगा. करियर व्यवसाय में स्मार्टनेस बढ़ाएंगे. जिम्मेदारी और जवाबदेही रखेंगे. उम्दा प्रदर्शन करेंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. लंबित मामलों में हलचल बढ़ेगी. लेनदेन में धैय रखेंगे. सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. आर्थिक प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. बहुमुखी प्रदर्शन रखेगे. विभिन्न कार्योंं से जुडें़गे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- भेंटवार्ता में उत्साह दिखाएंगे. परिवार में सुख बढ़ेगा. प्रियजनों के साथ स्मरणीय पल बीतेंगे. रिश्तों में सरलता सजगता बनाए रहेंगे. व्यक्तिगत मामले संवरेंगे. भावनात्मक विषयों में विनम्र रहेंगे. विनय विवेक से आगे बढ़ेंगे. घरेलु विषयों पर ध्यान देंगे. मित्रगण सहायक होंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- संसाधनों पर जोर देंगे. करीबियों से स्नेह बढ़ाएंगे. कार्यगति बेहतर रहेगी. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. उत्साह मनोबल बेहतर होगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 6 7 8 9

फेवरेट कलर- लहसुनिया

एलर्ट्स- बहस से बचें. सहयोग बढ़ाएं. व्यर्थ न उलझें.

---- समाप्त ----