Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 31 January 2026: बड़प्पन से काम लें, सकोच में कम होगा

और पढ़ें

नंबर 6

31 जनवरी 2026 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है. अंक 6 के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण प्रयासों को बढावा देने वाला है. हितलाभ बढ़त पर बनाए रखेंगे. आर्थिक विषय बेहतर होंगे. कामकाज में उत्साह दिखाएंगे. आर्थिक लाभ साधारण रहेगा. निजी जीवन में सुविधाओं जोर रखेंगे. योजनानुसार कार्य करेंगे. संबंधों में स्पष्टता लाएंगे. सक्रियता बढ़ाएंगे. व्यवस्था संवारंगे. रिश्ते बेहतर बनाए रखेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्तियों की सूझबूझ सूक्ष्म होती है. भव्यता और सुधार पर फोकस रखते हैं. साधारण वस्तु को असाधारण बनाने की समझ होती है. आज इन्हें लक्ष्यों पर ध्यान बढ़ाना है. कम महत्व के विषयों से बचेंगे. करीबियों का भरोसा रखेंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार उम्मीद के अनुरूप रहेगा. प्रतिष्ठित लोगों का सानिध्य समर्थन रखेंगे. कामकाज में सहजता और स्पष्टता लाएंगे. पेशेवर बेहतर बने रहेंगे. पद प्रभाव पूर्ववत् रहेगा. योजनाएं को गति देंगे. मित्रों व समकक्षों से सहयोग मिलेगा. नियम पालन बनाए रखेंगे. निरंतरता और अनुशासन बढ़ाएंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी. रिश्तों में सहजता रहेगी. मित्रों का साथ मिलेगा. परिजन सहयोगी बने रहेंगे. निजी विषयों में सजगता से आगे बढ़ेंगे. सबसे तालमेल बढ़ेगा. उचित अवसर पर प्रतिक्रिया देंगे. चर्चा में जल्दबाजी से बचें. बड़प्पन से काम लें. सकोच में कम होगा.

हेल्थ एंड लिविंग- कार्यशैली आकर्षक रहेगी. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. मनोबल ऊंचा बनाए रहेंगे. खानपान बेहतर रहेगा. भावनात्मक मामलों में स्पष्ट रहेंगे. दिखावे में न आएं.

फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- सिल्वर

एलर्ट्स- जिम्मेदारी से कार्य करें. कमतर से दूर रहें. जल्द भरोसे में न आएं.

---- समाप्त ----