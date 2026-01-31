Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 31 January 2026: उत्साह से कार्य करेंगे, प्रबंधन में वृद्धि होगी

और पढ़ें

नंबर 4

31 जनवरी 2026 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है. आज का दिन अंक 4 श्रेष्ठ फलदायी है. कार्य व्यापार में प्रभावशाली बना रहेगा. करियर कारोबार में अच्छा करेंगे. लाभ प्रतिशत बेहतर होगा. वित्तीय मामलों में वांछित फल पाएंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियों से सभी प्रभावित होंगे. साहस से कदम उठाएंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति अपना फोकस स्पष्ट रखते हैं. लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ते हैं. अक्सर अतिचिंतन के शिकार भी हो जाते हैं. आज इन्हें बड़ा सोचना हो. कार्यव्यवस्था को संवारना है. निरंतरता से कार्य व्यापार को आगे बढ़ाते रहें. समकक्षों का सहयोग रहेगा. सहयोगी मददगार होंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. व्यापार में पहल रहेगी.

मनी मुद्रा- प्रबंधन पर जोर बना रहेगा. आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी. समकक्षों व अधिकारियों पर भरोसा बनाए रखेंगे. विभिन्न मामलों में प्रभावी रहेंगे. कार्यक्षेत्र अनुकूलन बना रहेगा. पेशेवर प्रयास संवारेंगे. सहयोगियों से भेंट होगी. महत्वपूर्ण विषयों में सक्रिय बने रहेंगे. सम्मान पाएंगे. योजनाएं आगे बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- परिजनों से मन की बात कह पाएंगे. सुखों को साझा करेंगे. दाम्पत्य में हर्ष आनंद रहेगा. सकारात्मक व्यवहार रखेंगे. प्रेम संबंधां में मिठास बढ़ेगी. प्रियजनों का साथ सहयोग बना रहेगा. अपनों की भावनाओं का आदर करेंगे. रिश्तों संवारने की कोशिश होगी. अहंकार से बचें.

हेल्थ एंड लिविंग- सात्विकता बनाए रखें. रहन सहन संवार पाएगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. प्रबंधन में वृद्धि होगी.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- ग्रे कलर

एलर्ट्स- आशंकित न हों. नियम व नैतिकता पर जोर दें. विवाद न करें.

