Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 31 January 2026: परस्पर विश्वास बढ़ाएंगे, निजता पर जोर दें

और पढ़ें

नंबर 3

31 जनवरी 2026 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है. आज दिन अंक 3 के लिए मध्यम फलदायी है. जोखिम के कार्योंं से बचें. जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न दें. व्यक्तिगत संबंधों में धैर्य बनाए रखें. परिजनों से चर्चा संवाद में सजग रहें. अनजान लोंगों से सहज दूरी रखेंगे. कार्य व्यापार के लिए प्रयासशील रहेंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ें. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति अनुशासित होते हैं. इन्हें अन्य की बातें सुनना कम पसंद होता है. समय का प्रबंधन बनाए रखते हैं. आज इन्हें कार्य पर फोकस बनाए रखना है. पेशेवर निरंतरता रखेंगे. आत्मविश्वास पर जोर दें. चर्चा में धैर्य रखें. रिश्तों का सम्मान करें. अन्य की बातों में न आएं. व्यर्थ विषयों को अनदेखा करें.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में साधारण स्थिति रहेगी. परिणाम पूर्ववत् बने रहेंगे. करियर में सहजता बनी रहेगी. समक़क्षों का साथ रहेगा. नए लोगों पर जल्दी भरोसा नहीं करेंगे. करियर कारोबार में सुगमता रखेंगे. पेशेवर कार्योंं में प्रभावशाली रहेंगे. अवसरों को भुनाने पर बल होगा. सीख सलाह पर अमल बनाए रखेंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक विषयों में धोखा मिलने की आशंका है. धूर्तजनों से दूरी बनकर चलें. सहजता व सरलता बनाए रहें. मन की बात कहने में संकोच दिखाएंगे. प्रेम संबंधों में सामान्य स्थित रह सकती है. सभी की इच्छा का ख्याल रखेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ाएंगे. निजता पर जोर दें.

हेल्थ एंड लिविंग- सहजता रखें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. जीवनस्तर संवार पाएगा. खानपान पर ध्यान देंगे. जांच नियमित रखेंगे. मनोबल बना रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 8 9

फेवरेट कलर- पीला

एलर्ट्स- गैरजरूरी हस्तक्षेप से बचें. भावावेश में न आएं. क्रोध पर अंकुश रखें.

---- समाप्त ----