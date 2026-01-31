scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 31 January 2026: विवेक से कार्य करें, संकोच बना रहेगा

Numerology Number 1 Prediction, Aaj ka Mulank 1 31 January 2026: आज इन्हें उतावलापन नहीं दिखाना है. सभी का सहयोग बनाए रखें. बड़ों से बनाकर चलें. विनय विवेक से कार्य करें. संकोच बना रहेगा.

अंक ज्योतिष-

नंबर 1

31 जनवरी 2026 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है. आज का दिन अंक 1 के लिए सामान्य फलकारक है. करीबियों के सहजता और सम्मान भाव बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य साधारण रहेगा. सक्रियता सामंजस्य से काम लेंगे. तेज गति से आगे बढ़ेंगे. कार्य व्यापार व्यवस्थित रहेगा. रिश्तों को संवारेंगे. जोखिम के कार्यों से बचेंगे. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति व्यवस्था बनाने और उसके संचालन में निपुण होते हैं. सभी के साथ सामंजस्य बनाए रखते हैं. जिम्मेदार लोगों की सलाह मानते हैं. आज इन्हें उतावलापन नहीं दिखाना है. सभी का सहयोग बनाए रखें. बड़ों से बनाकर चलें. विनय विवेक से कार्य करें. संकोच बना रहेगा.

मनी मुद्रा- करियर पूर्ववत् बना रहेगा. उद्योग व्यापार में मामले लंबित रह सकते हैं. पेशेवरों से जुड़ाव बनाए रखें. संबंधों पर ध्यान दें. प्रबंधन को संवारें. वाणिज्य व्यवसाय मिश्रित रहेगा. पेशेवर रुटीन बनाए रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. सीख सलाह पर अमल रखेंगे. सबके साथ सामंजस्यता बढ़ाएं.

पर्सनल लाइफ- पारिवारिक संबंधों में सहजता शुभता बनी रहेगी. रिश्तों में विनय विवेक बनाए रखेंगे. अपनों का साथ समर्थन रहेगा. समकक्ष सहयोग रखेंगे. मन के मामलों में बेहतर बने रहेंगे. रिश्तों में नवीन ऊर्जा भरेंगे. जल्दबाजी नहीं दिखाएं. प्रियजनों से भेंट मुलाकात होगी.

हेल्थ एंड लिविंग- योजनाओं पर जोर बढ़ाएंगे. नियमों का पालन रखेंगे. स्वास्थ्य सुधरेगा. वातावरण मधुर रखेंगे. सुख सुविधाओं पर ध्यान देंगे. मनोबल बना रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर- जामुनी

एलर्ट्स- नियम पालन रखें. व्यर्थ व नकारात्मक बातों से प्रभावित न हों.

---- समाप्त ----
