Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 29 January 2026: जीवन में सुख सौख्य रहेगा, परस्पर विश्वास की भावना बढ़ेगी

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 29 जनवरी 2026 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. अंक 9 के लिए आज का दिन सामान्य है. कामकाज में धैर्य और विश्वास से कार्य करते हैं. चहुंओर औसत परिणाम पाएंगे. समकक्ष सहयोगी रहेंगे. व्यक्तिगत विषयों में प्रभावशाली रहेंगे. मित्रों के साथ वक्त बीतेगा. सहज गति बनाए रखेंगे. कारोबारी गतिविधियां नियंत्रण में रहेंगी. रिश्तों को संवारेंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति अपने दल के ऊर्जावान सदस्य व नेतृत्वकर्ता होते हैं. खेलों व प्रतिस्पर्धा में प्रभावपूर्ण प्रदर्शन करते हैं. आज इन्हें बड़़प्पन रखना है. कार्य व्यवस्था पर फोकस बढ़ाएंगे. व्यापार में समन्वय बनाए रखेंगे. घर परिवार में सुख साझा करेंगे. हर्ष आनंद बना रहेगा. लाभ पूर्ववत् रहेगा.

मनी मुद्रा- कामकाजी लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं. आर्थिक विषय औसत रहेंगे. प्रबंधकीय गतिविधियों पर जोर देंगे. महत्वपूर्ण मामलों में आत्मविश्वास बना रहेगा. योग्यता प्रदर्शन संवरेगा. अधिनस्थों पर नियंत्रण बनाए रखेंगे. तैयारी से आगे बढ़ेंगे. मेलजोल का प्रयास रखेंगे. सक्रियता बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में प्रभाव बढ़ेगा. अपनों पर ध्यान देंगे. मन के मामले पक्ष में रहेंगे. सुविधाएं बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत संबंध सुधरेंगे. प्रस्तावों में धैर्य दिखाएंगे. जीवन में सुख सौख्य रहेगा. परस्पर विश्वास की भावना बढ़ेगी. मित्र सहयोगी होंगे. प्रेम में संतुलन रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- दिनचर्या में सहजता सजगता बढ़ाएंगे. अतिउत्साह में न आएं. योग व्यायाम बनाए रखेंगे. खानपान में सुधार लाएंगे. स्वास्थ्य संकेतों को नजरअंदाज न करें.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 8 9

फेवरेट कलर्स- सिंदूरी लाल

एलर्ट्स- बहकावे में न आएं. बजट से चलें. गंभीरता बनाए रहें.

