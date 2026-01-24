Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 24 January 2026: अनुभवियों का साथ पाएंगे, रुटीन संवारेंगे

नंबर 9

24 जनवरी 2026 का मूलांक 6 और भाग्यांक 8 है. अंक 9 के लिए आज का दिन अन्य की उम्मीदों पर खरा उतरने में सहयोगी है. कार्यगति बेहतर बनाए रखेंगे. मित्रों का समर्थन रहेगा. सहजता से आगे बढ़ेंगे. आस्था विश्वास बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. आपसी विश्वास बल पाएएगा. करीबियों की मदद से लक्ष्य साधेंगे. आवश्यक कार्य समय पर पूरे करें. करियर कारोबार में अनुशासन रखें. सफलता का प्रतिशत अच्छा रहेगा. सहज गति से आगे बढे़ंगे. सीख सलाह पर जोर रखेंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति में मेहनत में अव्वल होते हैं. अनुशासन बनाए रखते हैं. आज इन्हें सकियता बढ़ाना है. कमतर बातों को अनसुना करेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर तेज गति रखेंगे. सबका सहयोग रहेगा. जिम्मेदारों से तालमेल बनाकर रखेंगे. प्रबंधन व संतुलन बढ़ाएंगे. मित्रों का सहयोग पाएंगे. विविध प्रयासों में सामंजस्यता रखेंगे. विनम्रता दिखाएंगे. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. कामकाज अपेक्षानुरूप रहेगा. अनुभवियों का साथ पाएंगे. रुटीन संवारेंगे.

पर्सनल लाइफ- संबंधों में मिठास बनी रहेगी. रिश्तों में अनुकूलता बनाए रखेंगे. घरेलु विषयों में रुचि रहेगी. उत्सव आयोजन में शामिल होंगे. प्रेम में सहजता रहेगी. परिजनों का साथ विश्वास पाएंगे. भावनात्मक के मामलों में सजग रहेंगे. अति उत्साह से बचेंगे. अवसर का इंतजार करेंगे. स्पष्टता बढ़ाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- साहस पराक्रम बनाए रखें. चर्चा में संकोच रहेगा. व्यवस्था में सुधार बढ़ाएंगे. निजी प्रयास संवरेंगे. उत्साह मनोबल रखेंगे. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. सम्मान का भाव रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- गेंहुंआ

एलर्ट्स-काम पर ध्यान दें. तार्किकता रखें. तैयारी से कार्य करें.

---- समाप्त ----