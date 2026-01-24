Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 24 January 2026: भरोसा बढ़ाएंगे, मनोबल ऊंचा होगा

नंबर 8

24 जनवरी 2026 का मूलांक 6 और भाग्यांक 8 है. अंक 8 के लिए आज का दिन भाग्यवर्धक है. विभिन्न योजनाएं गति लेंगी. निजी संबंधों में मिठास बनी रहेगी. जिम्मेदारों की सुनेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. कामकाज में प्रभावशाली रहेंगे. नए लोगों से मित्रता रखेंगे. वरिष्ठजन प्रसन्न रहेंगे. पेशेवर परिणामों से उत्साहित रहेंगे. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. व्यवस्था में मजबूती का प्रयास रखेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति जीवन के अनुभव से आगे बढ़ते हैं. अन्य के साथ सहयोगी नजरिया रखते हैं. आज इन्हें तेज गति बनाए रखना है. करियर व्यापार में सूझबूझ रखेंगे. पद प्रतिष्ठा पर जोर रहेगा. साहस पराक्रम और भरोसा बढ़ाएंगे. मनोबल ऊंचा होगा.

मनी मुद्रा- पेशेवर अपेक्षा से अच्छा करेंगे. कामकाज में सक्रियता बनाए रखेंगे. आवश्यक लक्ष्य साधेंगे. धनधान्य जुटाने पर ध्यान देंगे. कारोबारी गतिविधियां बढ़ेंगी. पेशेवर अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे. स्मार्टनेस बढाएंगे. कार्यक्षमता को बल मिलेगा. प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे.

पर्सनल लाइफ- भेंटवार्ता के अवसर बनेंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. मित्रता को बल मिलेगा. रिश्तेदारी प्रगाढ़ होगी. मन की बात कह पाएंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत होगा. बड़प्पन रखेंगे. प्रेम में शुभता बढ़ेगी. मित्रगण सहयोगी बने रहेंगे. संपर्क संवाद संवारेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- ऊर्जावान रहेंगे. नीति नियम रखेंगे. व्यक्तिगत मामले सुधार पाएंगे. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. आनंद व भव्यता बढ़ेगी. उत्साह बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 2 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- नीला

एलर्ट्स- जोखिम न लें. दिखावे से बचें. अनीतिपूर्ण कार्यों से दूर रहें.

