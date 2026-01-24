Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 24 January 2026: स्पर्धा में रुचि लेंगे, लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे

नंबर 7

24 जनवरी 2026 का मूलांक 6 और भाग्यांक 8 है. अंक 7 के लिए आज का दिन अवसरों को बढ़ाने में सहयोगी है. सकारात्मकता को बल मिलेगा. मित्रों की मदद से आगे बढ़ेंगे. करियर व्यापार में सहभागिता रहेगी. सभी क्षेत्रों में बेहतर करेंगे. विभिन्न मामलों में धैर्य धर्म अपनाएंगे. करीबियों का साथ रहेगा. लक्ष्य बनाए रहेंगे. आर्थिक व्यावसायिक विषयों में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. निजी विषयों में तेजी रखेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति कार्यदक्ष होते हैं. विषय की गहरी समझ रखते हैं. व्यवस्थित होते हैं. इन्हें आज बड़े प्रयास बनाए रखने हैं. निर्णय लेने तेजी बढ़ाना है. सूझबूझ और विवेक बनाए रखना है. विविध कार्योंं में सहजता रखेंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में अनुशासन और अनुपालन बना रहेगा. आवश्यक मामलों को साधेंगे. लाभ के अवसरों को भुनाएंगे. लंबित कार्यों में स्मार्टनेस दिखाएंगे. करियर व्यापार में मिलाजुला प्रदर्शन रहेगा. प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे. स्पर्धा में रुचि लेंगे. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे. कामकाज में तेजी रहेगी.

पर्सनल लाइफ- व्यक्तिगत रिश्ते बेहतर होंगे. निजी संबंधों में प्रेम स्नेह निरंतरता बनाए रखेंगे. मन के मामलों में सफलता पाएंगे. रिश्तों सहज रहेंगे. भावनात्मकता पर अंकुश रखेंगे. चर्चा संवाद में स्पष्टता रहेगी. प्रियजनों का साथ पाएंगे. अपनों की खामियां को अनदेखा करेंगे. सरप्राइज दे सकते हैं.

हेल्थ एंड लिविंग- समकक्ष सहयोग बनाए रखेंगे. आवेश में नहीं आएं. मितभाषी रहें. जीवनस्तर संवरेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 4 6 7 8 9

फेवरेट कलर- लहसुनिया

एलर्ट्स- विश्वसनीयता रखें. गरिमा गोपनीयता बढ़ाएं. क्रोध से बचें.

---- समाप्त ----