Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 24 January 2026: आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे, सभी प्रसन्न होंगे

नंबर 6
24 जनवरी 2026 का मूलांक 6 और भाग्यांक 8 है. अंक 6 के लिए आज का दिन किस्मत के फल परिणाम सकारात्मक बनाए रखेगा. सभी क्षेत्रों में सक्रियता से कार्य करेंगे. आस्था और विश्वास से आगे बढ़ेंगे. अवसरांं का लाभ उठाएंगे. चर्चा में सजग रहेंगे. जिद जल्दबाजी में न आएं. प्रतिष्ठा पूर्ववत् बनी रहेगी. मित्रों सहकर्मियों का सहयोग पाएंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. क्षमता प्रदर्शन बेहतर बनाए रखेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति सादगी में भी भव्यता बनाए रखते हैं. इन्हें खरीदी की अच्छी समझ होती है. आज इन्हें निसंकोच कार्य करते रहना है. उचित जगह बनाए रखेंगे. वरिष्ठों और मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा. समता सामंजस्यता रखेंगे.
मनी मुद्रा- कार्य व्यापार की स्थिति बेहतर बनी रहेगी. व्यवस्था को बल देंगे. सकारात्मकता बढ़ाएंगे. लक्ष्य साधने में सफल होंगे. करियर व्यापार में नियंत्रण बढ़ाएंगे. श्रमशील और संतुलित रहेंगे. जनकार्योंं में रुचि बढ़ाएंगे. करीबी सहयोगी रहेंगे. कार्यक्षेत्र में दिखावे से बचें. अनुभव का लाभ पाएंगे. जोखिम नहीं उठाएंगे.
पर्सनल लाइफ- घर परिवार में प्रियजनों का आगमन होगा. रिश्तों में सहजता रखेंगे. स्थितियां सकारात्मक रहेंगी. परिजनों से सुख सौख्य बांटेंगे. निजी विषयों में सावधानी बरतेंगे. प्रेम में धैर्य दिखाएंगे. संबंधों में आकर्षण रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. सभी प्रसन्न होंगे.
हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तित्व बल पाएगा. खानपान प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. संसाधनों में वृद्धि होगी. निर्णय लेने में सहजता रखेंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा.
फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 8 9
फेवरेट कलर- सिल्वर कलर
एलर्ट्स- आत्मसंतुलन रखें. प्रलोभन से दूर रहें. विनम्र बने रहें.