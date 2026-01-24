Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 24 January 2026: स्वास्थ्य संवरेगा, मनोबल बढ़ेगा

नंबर 4

24 जनवरी 2026 का मूलांक 6 और भाग्यांक 8 है. अंक 4 के लिए आज का दिन श्रेष्ठ फलकारक है. चहुंओर उम्दा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. भेंटवार्ताओं में सक्रियता बनाए रहेंगे. लाभ प्रतिशत संवार पर रहेगा. पद प्रभाव बढ़त पर रहेगा. समकक्ष सहायक होंगे. सकारात्मक बनाए रहें. पेशेवर आपस में विश्वास बढ़ाएं. अनुशासन अनुपालन रहेगा. बड़ों का साथ बना रहेगा. राहु के अंक 4 के व्यक्ति सोचते अच्छा हैं. औरों से काम लेने में तेज होते हैं. चालाकी से अपना काम बनाना जानते हैं. आज इन्हें सबको जोड़े रखना है. सुख सौख्य बढ़ाने का प्रयास रखना है. व्यवस्था पर जोर देंगे. लक्ष्य साधेंगे. सभी का सहयोग बना रहेगा.

मनी मुद्रा- पेशेवर लक्ष्यों को पूरा करेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर बना रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों में दखल बढ़ेगा. कार्य प्रदर्शन उम्मीद से अच्छा रहेगा. बड़ों से तालमेल बढ़ाएंगे. पेशेवर गतिविधियों मेंं वृद्धि होगी. सकारात्मकता रहेगी. आर्थिक प्रयासों को बल मिलेगा. लाभ बेहतर रहेंगे. इच्छित उपलब्धियां प्राप्त करेंगे.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में हर्ष आनंद बना रहेगा. संपर्क संवाद में बेहतर रहेंगे. रिश्ते संवार पर रहेंगे. भेंटवार्ता पक्ष में रहेगी. सुखद पल निर्मित होंगे. प्रियजनों संग स्मरणीय पल साझा करेंगे. करीबियां का सहयोग मिलेगा. मित्र भरोसेमंद रहेंगे. उत्साह और विश्वास बना रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यवहार प्रभावी रहेगा. विविध मामलों में धैर्य से काम लेंगे. जिम्मेदारी निभाएंगे. साहसी बने रहेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य संवरेगा. मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर्स- भूरा

एलर्ट्स- अफवाहों से बचें. भूलचूक क्षमा करें. जिद व अहंकार से बचें.

