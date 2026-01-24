Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 24 January 2026: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, व्यक्तित्व संवरेगा

नंबर 3

24 जनवरी 2026 का मूलांक 6 और भाग्यांक 8 है. अंक 3 के लिए आज का दिन शुभताओं को बनाए रखेगा. करीबियों का समर्थन पाएंगे. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत मामलों में सहज रहेंगे. विभिन्न मामलों में संवार पाएंगे. लाभ विस्तार पर फोकस होगा. बड़ों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. नीति नियम और अनुशासन रखेंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. निजी विषयों में संतुलन रखेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति अन्य के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सक्षम होते हैं. सभा में आगे स्थान बनाते हैं. आज इन्हें मानसम्मान बनाए रखना है. समकक्षों का साथ बना रहेगा. धैर्य धर्म और साहस रखेंगे. उतावली न दिखाएं. नवाचार बढ़ेगा. मित्रों की मदद पाएंगे.

मनी मुद्रा- विभिन्न क्षेत्रों में सक्रियता व प्रभाविता बनी रहेगी. सूझबूझ से आगे बढेंगे. कामकाजी प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. विभिन्न मोर्चां पर सक्रिय रहेंगे. अनुकूल वातावरण से उत्साह बना रहेगा. लोग मददगार होंगे. भ्रम भटकाव से बचें. चर्चा में स्पष्टता बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक विषयों में रुचि रखेंगे.



पर्सनल लाइफ- स्वजनों की बात ध्यान से सुनेंगे. रिश्तों को महत्व देंगे. सबसे बनाकर चलेंगे. घर परिवार में सामंजस्य बना रहेगा. मित्रों का साथ समर्थन पाएंगे. मन के मामलों में विनम्रता बढ़ाएंगे. व्यवहार मधुरता रखेंगे. सहजता बनी रहेगी. पहल करने से बचेंगे. विश्वसनीयता बढ़ेगी.

हेल्थ एंड लिविंग- तेजी बनाए रखेंगे. जरूरी बात कहेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. आत्मविश्वास से परिणाम संवरेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व संवरेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर्स- पीला

एलर्ट्स- भावुकता व लेनदेन पर अंकुश रखें. वार्ता में स्पष्टता बनाए रहें.

