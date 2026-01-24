Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 24 January 2026: प्रलोभन में न आएं, कला कौशल में वृद्धि होगी

नंबर 2

24 जनवरी 2026 का मूलांक 6 और भाग्यांक 8 है. अंक 2 के लिए आज का दिन उच्चाकांक्षाओं को बल देने में मददगार है. श्रेष्ठ परिणामों से उत्साहित रहेंगे. हितलाभ को बढ़ाने में सभी सहयोगी होंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. साहस पराक्रम बढ़ाएंगे. पेशेवर संबंध पक्ष में बनेंगे. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. जिम्मेदारों का सहयोग बना रहेगा. प्रबंधकीय कार्यों में गति रहेगी. योग्यजनों की सलाह से आगे बढ़ेंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति करुणामय होते हैं. औरो के दुख व कष्ट देखकर द्रवित हो जाते हें. कलात्मक सूझबूझ व रचनात्मकता अच्छी होती है. कल्पनाशीलता में आगे रहते हैं. आज इन्हें सहजता बढ़ाना है. नई योजनाओं में सक्रिय बने रहेंगे. नियम रखेंगे.

मनी मुद्रा- कारोबारी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. कामकाजी सफलता उछाल पर रहेगी. अवसरों का लाभ उठाएंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा. तेजी से आगे आएंगे. लाभ विस्तार संवार पर रहेगा. साझा प्रयास सकारात्मक रहेंगे. पेशेवर मामलों में प्रभावी बने रहेंगे. प्रलोभन में न आएं. कला कौशल में वृद्धि होगी.



पर्सनल लाइफ- घर परिवार में समय बिताना भाएगा. व्यक्तिगत मामलों में सहज रहेंगे. सकारात्मक व्यवहार से सभी प्रसन्न होंगे. परिवार का सहयोग मिलेगा. वचन पूरा करेंगे. संबंधियां के साथ आनंद से रहेंगे. प्रेम में शुभता बनी रहेगी. भावनात्मक संतुलन बनाए रखेंगे. सभी का भरोसा जीतेंंगे. भेंटवार्ता मे सफल होंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सूझबूझ से कार्य साधेंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. साहस रखेंगे. धैर्य दिखाएंगे. जल्दबाजी से बचें. व्यवस्था संवारें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- वाटर कलर

एलर्ट्स- लापरवाही से बचें. अतिउत्साह न दिखाएं. विनम्र बनें.

