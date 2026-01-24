scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 24 January 2026: बड़प्पन दिखाएंगे, मनोबल बढ़ाएं

Numerology Number 1 Prediction, Aaj ka Mulank 1 24 January 2026: लाभ व विस्तार के मौके भुनाने की कोशिश होगी. जिम्मेदारों व वरिष्ठों से जुड़ाव बढ़ेगा. मित्र सहयोगी होंगे. पेशेवर फोकस बढ़ाएंगे. प्रभावशाली बने रहेंगे.

Advertisement
X
one horoscope
one horoscope

मूलांक 1

24 जनवरी 2026 का मूलांक 6 और भाग्यांक 8 है. अंक 1 के लिए आज का दिन औसत फलकारक है. करियर कारोबार मध्यम बना रहेगा. सफलता प्रतिशत मिश्रित रहेगा. जिम्मेदार लोगों से भेंट चर्चा में असरदार रहेंंगे. मित्रों से जुड़ाव बनाए रखेंगे. भावनात्मकता बनी रहेगी. व्यक्तिगत संबंधों को बल मिलेगा. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति नीतिगत गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले होते हैं. सामाजिक न्याय और अध्यात्म में विश्वास बनाए रखते हैं. व्यवस्था का सम्मान करते हैं. आज इन्हें सहयोग सहकार बढ़ाना है. व्यक्तिगत विषय पक्ष में बने रहेंगे. सक्रियता और सामंजस्य बल पाएंगे. कामकाजी यात्रा की संभावना बनी रह़ेगी. कार्यगति बढ़त पर रहेगी.

मनी मुद्रा- बजट के अनुरूप निवेश पर जोर बनाए रखें. लक्ष्य पर ध्यान दें. करियर व्यापार के मामले पूर्ववत् बने रहेकंगे. वाणिज्यिक कार्योंं को संवारेंगे. लाभ व विस्तार के मौके भुनाने की कोशिश होगी. जिम्मेदारों व वरिष्ठों से जुड़ाव बढ़ेगा. मित्र सहयोगी होंगे. पेशेवर फोकस बढ़ाएंगे. प्रभावशाली बने रहेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 9 वालों के सहकर्मी सहयोगी होंगे, नीति नियम निरंतरता बढ़ाएं
मूलांक 8 वाले अधिकारियों का साथ पाएंगे, ये है लकी नंबर
मूलांक 7 वाले सभी से तालमेल संवारेंगे, लाभ का प्रतिशत ऊंचा रहेगा
मूलांक 6 वाले हर क्षेत्र में करेंगे उम्दा प्रदर्शन, इच्छित सफलता मिलेगी
मूलांक 5 वाले सूझबूझ से आगे बढ़ते रहेंगे, जल्दबाजी में नहीं आएंगे
Advertisement

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह में जल्दबाजी से बचें. संबंधों में ऊर्जा बढ़ी रहेगी. सभी से तालमेल रहेगा. रिश्ते मीठे बने रहेंगे. व्यक्तिगत मामलों में सफल होंगे. व्यक्ति विशेष के प्रति झुकाव संभव है. करीबी सहयोगी रहेंगे. अपनी बात प्रभावी ढंग से रखें. मितभाषी बने रहें.

हेल्थ एंड लिविंग- संवेदनशीलता बनाए रहेंगे. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. सेहत के मामलों में सुधार रहेगा. रहन सहन प्रभावी होगा. बड़प्पन दिखाएंगे. मनोबल बढ़ाएं.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 7 9
फेवरेट कलर- जामुनी
एलर्ट्स- फोकस रखें. योजनानुसार कार्य करें. प्रबंधन पर ध्यान दें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement