Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 23 January 2026: मूलांक 9 वालों के सहकर्मी सहयोगी होंगे, नीति नियम निरंतरता बढ़ाएं

नंबर 9- 23 जनवरी 2026 का मूलांक 5 और भाग्यांक 7 है. अंक 9 के लिए आज का दिन सभी मामले बेहतर बनाए रखने में सहयोगी है. परिवार से सहयोग मिलेगा. व्यवस्था में भरोसा रहेगा. लाभ एवं विस्तार पर जोर देंगे. सरलता सहजता से कार्य करेंगे. आर्थिक वाणिज्यिक विषयों में प्रदर्शन पर ध्यान देंगे. परिवार में शुभता का संचार रहेगा. कामकाज में नियंत्रण बढ़ाएंगे. मित्रों सहयोगियों का साथ रहेगा. आपसी भरोसा बढ़ाएं. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति करीबी का विश्वास बनाए रखते हैं. शासन प्रशासन के सहयोगी होते हैं. नीति नियम अपनाए रहते हैं. आज इन्हें दिनचर्या तेज रखना है. कार्यस्थल पर अधिकाधिक समय देंगे. निरंतरता बनी रहेगी.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में सूझबूझ और संतुलन से आगे बढ़ेंगे. कार्यव्यवस्था पर बल देंगे. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. व्यापार में मिश्रित परिणाम बनेंगे. आर्थिक मामलों में सक्रियता बढ़ाएंगे. लाभ साधारण रहेगा. पेशेवर बेहतर रहेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. जोखिम उठाने का प्रयास न करें. नियमों को बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में आनंद रहेगा. करीबियों व मित्रों के साथ समय बिताएंग. बड़ों की आज्ञा रखें. प्रिय की सुनें. रिश्तों पर ध्यान दें. परिजन सहयोगी रहेंगे. प्रेम संबंधों को बल मिलेगा. प्रभावशाली बने रहेंगे. मन की सुनेंगे. भावनात्मकता बढे़गी.

हेल्थ एंड लिविंग- कामकाजी प्रयासों को बल मिलेगा. व्यक्तित्व संवारेंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. सभी से तालमेल बढ़ाएंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- मरून

एलर्ट्स- जल्दबाजी न करें. चतुराई व संतुलन रखें. फोकस संवारें.

