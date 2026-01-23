Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 23 January 2026: मूलांक 8 वाले अधिकारियों का साथ पाएंगे, ये है लकी नंबर

नंबर 8- 23 जनवरी 2026 का मूलांक 5 और भाग्यांक 7 है. अंक 8 के लिए आज का दिन अपेक्षित परिणाम बनाए रखेगा. पेशेवर कार्यों में उमंग उत्साह और नियमितता बनाए रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. रिश्तों में विश्वास रहेगा. कामकाजी गतिविधियों में सहज रहेंगे. मित्रों और करीबियों का सहयोग रहेगा. पेशेवर प्रयासों में निरंतरता रखेंगे. जिम्मेदारों से संपर्क रखेंगे. कार्य व्यापार में सहजता रहेगी. आत्मविश्वास से आगे बढें़गे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति विराट स्वरूप में विश्व को समझने में औरों से बेहतर होते हैं. जीवन के मूल प्रश्नों की खोज बनाए रखते हैं. मानवीय विषयों में रुचि रखते हैं. आज इन्हें निरंतरता रखनी है. भ्रम से बचेंगे. आशंका में नहीं आएंगे.

और पढ़ें

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में सहज गति से आगे बढ़ेंगे. व्यवसाय में उत्साह रखेंगे. नीति नियम बनाए रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. पेशेवर प्रयासों में तेजी दिखाएंगे. योग्यता प्रदर्शन से जगह बनाएंगे. पद प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी. वरिष्ठजन प्रसन्न रहेंगे. बड़़ा सोचेंगे. मितभाषी बने रहेगे.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में शुभता बनी रहेगी. ंप्रेम स्नेह व सामंजस्यता बनाए रखेंगे. निजी प्रयासों में अनुकूलता रहेगी. व्यक्तिगत संबंधों में उत्साह रखेंगे. वचन निभाएंगे. करीबियों के लिए समय निकालेंगे. प्रियजनों से सहज रहेंगे. जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. मितभाषी रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- अवसर का लाभ उठाएंगे. आत्मविश्वास रहेगा. साज संवार बढ़ाएंगे. सेहत पर ध्यान देंगे. संवाद संवारेंगे. संसाधनों पर फोकस रहेगा.

फेवरेट नंबर- 2 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- सिल्वर

एलर्ट्स- प्रलोभन से बचें. संवेदशनशील रहें. समय प्रबंधन बढ़ाएं.

---- समाप्त ----