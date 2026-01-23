Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 23 January 2026: मूलांक 7 वाले सभी से तालमेल संवारेंगे, लाभ का प्रतिशत ऊंचा रहेगा

नंबर 7- 23 जनवरी 2026 का मूलांक 5 और भाग्यांक 7 है. अंक 7 के लिए आज का दिन भाग्यफल को बढ़ाने वाला है. आर्थिक मामलों में गति आएगी. अवसरों पर ध्यान देंगे. सक्रियता समन्वय से काम लेंगे. कामकाज में पेशेवरता बढ़ाएंगे. लाभ बेहतर बनाए रहेंगे. लोगों से जुड़ाव बढ़ेगा. जोखिम लेने की सोच होगी. आर्थिक अवसर भुनाएंगे. योजनाएं सफल होंगी. संबंध बल पाएंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति हिम्मत बनाए रखते हैं. संघर्ष के समय और प्रभावशाली बनकर उभरते है. आसानी से हार नहीं मानते हैं. आज इन्हें पेशेवर प्रयासों में गति लाना है. नवीन मामले पक्ष में बनेेंगे. धन धान्य में वृद्धि बनी रहेगी. सामंजस्यता से आगे बढ़ेंगे. बड़ा सोचेंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में रुटीन संवारेंगे. पेशेवरता पर बल देंगे. उद्योग व्यापार में सहज रहेंगे. चहुंओर सकारात्मकता बढ़ेगी. प्रयास तेज होंगे. लाभ और विस्तार सहज रहेंगे. इच्छित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. नौकरीपेशा जगह बनाए रखेंगे. व्यवसायिक प्रभाव बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय देंगे.

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में सकारात्मकता बढ़ेगी. प्रियजनों और परिजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. जरूरी सूचनाएं साझा करेंगे. स्वजनों संग भ्रमण पर जाएंगे. मित्रों का समर्थन रहेगा. रिश्ते संवरेंगे. अतिथि का सत्कार रखेंगे. गलतियां नजरअंदाज करेंगे. संबंधों में मिठास रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- चर्चा संवाद में असरदार बने रहेंगे. चर्चा में प्रभावी रहेंगे. परस्पर भरोसा रखेंगे. जीवनशैली पर ध्यान देंगे. भव्यता बढ़ेगी. परिवार में शुभता रहेगी. सभी प्रसन्न रहेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 9

फेवरेट कलर- लालचंदन

एलर्ट्स- लापरवाही न करें. जल्द प्रभाव में न आएं. मदद का भाव बढ़ाएं.

