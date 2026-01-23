Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 23 January 2026: मूलांक 6 वाले हर क्षेत्र में करेंगे उम्दा प्रदर्शन, इच्छित सफलता मिलेगी

नंबर 6- 23 जनवरी 2026 का मूलांक 5 और भाग्यांक 7 है. अंक 6 के लिए आज का दिन आनंदकारी है. रुटीन व निरंतरता बनाए रखेंगे. निजी मामलों में सहज रहेंगे. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. लक्ष्य बनाए रखेंगे. अनुपालन और अनुशासन बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत मामलों में अनुकूलन रहेगा. पेशेवर उम्मीद पर खरे उतरेंगे. देशकाल के अनुरूप व्यवहार बनाए रखेंगे. अपेक्षित लाभ प्राप्त होंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति जीवन के प्रति औरों से अधिक सकारात्मक और बेहतर नजरिया रखते हैं. सुविधा संपन्नता में विश्वास रखते हैं. अच्छे कलाकार होते हैं. आज इन्हें लक्ष्य साधने की कोशिश रखनी है. कार्यां को बेहतर ढंग से करेंगे. क्षमाशील बने रहेंगे. बड़ा सोचेंगे.

मनी मुद्रा- उ़द्योग व्यापार में तेजी रहेगी. पेशेवर कार्यां में अनुशासन अनुपालन पर जोर रहेगा. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. उपलब्धिपूर्ण परिणाम बन सकते हैं. समकक्ष सहयोगी बने रहेंगे. पेशेवरता पर जोर बनाए रखेंगे. लाभ प्रतिशत उछाल पर रहेगा. लोभ प्रलोभन में नहीं आएंगे.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में प्रेम स्नेह बना रहेगा. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत मामलों में शुभता रहेगी. बात मजबूती से कहें. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. अवसर का इंतजार करेंगे. भावनात्मक विषयों में जल्दबाजी न दिखाएं. प्रियजनों का ख्याल रखेंगे. मित्रता मजबूत होगी.

हेल्थ एंड लिविंग- सहकारिता और समर्पण बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार उत्साहित रहेगा. घर परिवार पर ध्यान देंगे. जीवनस्तर आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा.

फेवरेट नंबर- 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- ओपल कलर

एलर्ट्स- जिद न करें. भ्रम में न आएं. जिम्मेदारी से बात रखें. नियम मानें.

