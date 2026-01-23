Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 23 January 2026: मूलांक 5 वाले सूझबूझ से आगे बढ़ते रहेंगे, जल्दबाजी में नहीं आएंगे

नंबर 5- 23 जनवरी 2026 का मूलांक 5 और भाग्यांक 7 है. अंक 5 के लिए आज का दिन कार्यसिद्धी में सहायक है. आर्थिक मामलों में उछाल बनी रहेगी. निजी मोर्चे पर अधिक प्रभावी रहेंगे. सकारात्मक परिणाम उत्साह बढ़ाएंगे. करियर पर जोर रखेंगे. महत्वपूर्ण लक्ष्य साधेंगे. संवेदनशीलता बनाए रखें. कामकाजी प्रयासों का लाभ मिलेगा. प्रदर्शन पर फोकस रहेगा. महत्वपूर्ण जनों से भेंट होगी. संसाधनों पर ध्यान देंगे. प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रहेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति संपर्क बढ़ाने में रुचि रखते हैं. सज्जनता होती है. आज इन्हें बड़प्पन बढ़ाना है. संवार पर जोर देना है. उत्साह मनोबल ऊंचा रखेंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. सूझबूझ रहेगी.

मनी मुद्रा- लाभ की स्थिति को बेहतर बनाए रखेंगे. व्यापार सकारात्मक रहेगा. कार्यविस्तार में वृद्धि बनी रहेगी. पेशेवरता पर बल रखेंगे. उम्दा प्रदर्शन करेंगे. प्रभाव बना रहेगा. वाणिज्यिक सकारात्मकता से बेहतर परिणाम पाएंगे. अवसर का लाभ लेंगे. लक्ष्य संवार पर रहेगा. अधिकारियों से जुड़ाव बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे. परस्पर खुशियों को बढ़ाएंगे. भावनात्मक मजबूती से सभी प्रभावित होंगे. प्रियजन से भेंट होगी. मन के मामले सुखद रहेंगे. रिश्तों में सहजता रहेगी. प्रेम संबंधों में उूर्जा रखेंगे. मित्र सहयोगी होंगे. अपनों के साथ पाएंगे. अवसर भुनाएंगे. भावुकता पर नियंत्रण रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- मान सम्मान मिलेगा. उत्साहित रहेंगे. करीबियों का भरोसा पाएंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य सुधार लेगा. मनोबल बढे़गा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- आसमानी

एलर्ट्स- व्यवहार में सहजता लाएं. अफवाह पर ध्यान न दें. स्पष्ट रहें.

---- समाप्त ----