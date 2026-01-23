scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 23 January 2026: मूलांक 4 वाले रचनात्मकता पर बल रखेंगे, सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे

Numerology Number 4 Prediction, Aaj ka Mulank 4 23 January 2026: उल्लेखनीय प्रदर्शन बनाए रखेंगे.  उपलब्धि हासिल करेंगे.  मनोवांछित परिणाम पाएंगे.  लाभ विस्तार पर जोर बनाए रखेंगे.  अनुभवियों की सीख सलाह का सम्मान करेंगे.  विनम्रता और सामंजस्यता बनाए रखेंगे.

Advertisement
X
four horoscope
four horoscope

नंबर 4- 23 जनवरी 2026 का मूलांक 5 और भाग्यांक 7 है.  अंक 4 के लिए आज का दिन करीबियों व मित्रों की मदद से परिणाम संवारने में सहयोगी है.  उल्लेखनीय प्रदर्शन बनाए रखेंगे.  उपलब्धि हासिल करेंगे.  मनोवांछित परिणाम पाएंगे.  लाभ विस्तार पर जोर बनाए रखेंगे.  अनुभवियों की सीख सलाह का सम्मान करेंगे.  विनम्रता और सामंजस्यता बनाए रखेंगे.  उद्योग व्यापार के कार्य बनेंगे.  पेशेवरता बनाए रहेंगे.  राहु के अंक 4 के व्यक्ति में सिक्के के सभी पहलुओं को समझने और देखने की सूझबूझ होती है.  आज इन्हें संबंध संवारना है.  व्यवस्था पर जोर देना है. तथ्यों की अनेदखी न करें.  सजगता रखें.  घर परिवार में हर्ष आनंद रहेगा. 

मनी मुद्रा- उद्योग व्यापार की योजनाओं पर ध्यान देंगे.  कार्यगति में सहजता रखेंगे.  योग्यता व प्रदर्शन पर ध्यान देंगे. लाभ एवं संवार रखेंगे.  सहकर्मी सहयोगी होंगे.  तात्कालिक विषयों में धैर्य दिखाएंगे.  अनुभवी की बातों पर फोकस बढ़ाएं.  प्रबंधन पर बल देंगे.  बड़ों से बनाकर चलें.  सक्रियता सामंजस्यता बनी रहेगी. 

पर्सनल लाइफ- स्वजनों की इच्छाओं का सम्मान करेंगे.  जरूरी बात कह पाएंगे.  वार्ता में सफल होंगे.  अवसर का लाभ उठाएंगे.  करीबियों की से बनाकर चलेंगे.  प्रिय की भावनाओं का ख्याल रखेंगे.  निजी मामलों में सहजता बढ़ेगी.  रिश्ते संवार पर रहेंगे.  प्रेम और स्नेह बढ़ेगा. 

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 5 वाले सूझबूझ से आगे बढ़ते रहेंगे, जल्दबाजी में नहीं आएंगे
मूलांक 3 वाले साहस पराक्रम बनाए रखेंगे, मेहनत से परिणाम सधेंगे
मूलांक 2 वालों के पेशेवर प्रयास गति लेंगे, योजना कार्यगति बनाए रखेंगे
मूलांक 1 वालों की लाभ की स्थिति बेहतर बनी रहेगी, खानपान आकर्षक रहेगा
करियर व्यापार प्रभावशाली रहेगा, पद प्रभाव बना रहेगा

हेल्थ एंड लिविंग-  सूझबूझ व व्यवहारिकता बढ़ाएंगे.  विवेक बनाए रखेंगे.  धैर्य से आगे बढ़ेंगे.  रीति-नीति संवारेंगे. संवेदनशीलता रहेगी.  स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.  संसाधनों पर बल देंगे. 

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- हनी कलर

Advertisement

एलर्ट्स- कामकाज संवारें.  स्पष्ट रहें.  नवाचार की सोच रखें.  पूर्वाग्रह में न आएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement