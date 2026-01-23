Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 23 January 2026: मूलांक 3 वाले साहस पराक्रम बनाए रखेंगे, मेहनत से परिणाम सधेंगे

नंबर 3- 23 जनवरी 2026 का मूलांक 5 और भाग्यांक 7 है. अंक 3 के लिए आज का दिन सामान्य प्रदर्शन बनाए रखने वाला है. कामकाज अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. उद्योग व्यापार में निरंतरता बढी रहेगी. व्यवस्था बनाए रखेंगे. लापरवाही और दिखावे में न आएं. चर्चा संवाद में सजगता रखें. अन्य के प्रति द्वेष व ईर्ष्या के भाव से बचेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति वाणिज्यिक प्रयासों में तेज होते हैं. कारोबार को भलिभांति समझते हैं. प्रत्येक मामले में स्पष्टता रखते हैं. भावनात्मक पक्ष मजबूत होता है. आज इन्हें पेशेवर विषयों पर फोकस रखना है. कामकाज में अनुकूलता रहेगी. विविध कार्यां पर ध्यान देंगे. सभी को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर लक्ष्य पर नजर रखें. लाभ का प्रतिशत औसत रहेगा. आर्थिक वाणिज्यिक विषयों में गति लाएं. चर्चा संवाद में रुटीन स्थिति रहेगी. व्यावसायिक समझ बढ़ी रहेगी. सकियता दिखाएंगे. योजनाएं संवारेंगे. आयवृद्धि बनी रहेगी. उत्साहित रहेंगे. भेंटवार्ता में सक्रियता रखेंगे. सामंजस्यता पर जोर रहेगा.

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह के प्रयासों में धैर्य बनाए रहें. प्रियजनों का ख्याल रखें. मन की बात कह सकेंगे. अपना पक्ष सहजता से रखेंगे. प्रेम में धैर्य बना रहेगा. भावनाओं का आदर करेंगे. सभी उत्साहित रहेंगे. परस्पर संवेदनशील रहेंगे. सहज चर्चाओं में शामिल होंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- तैयारी बढ़ाएंगे. मदद का भाव बना रहेगा. सहज सजग रहेंगे. उत्साह से कार्य करेंगे. संसाधनों पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य समस्याएं हल होंगी. मनोबल रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 2 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- क्रीम कलर

एलर्ट्स- जल्दबाजी व लापरवाही न करें. बहस से बचें. आवेश में न आएं

