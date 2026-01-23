scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 23 January 2026: मूलांक 1 वालों की लाभ की स्थिति बेहतर बनी रहेगी, खानपान आकर्षक रहेगा

Numerology Number 1 Prediction, Aaj ka Mulank 1 23 January 2026: योग्यता प्रदर्शन में सहज रहेंगे.  योजनाओं में गति आएगी.  मन के मामले संवार पर रहेंगे.  भेंट भ्रमण की संभावना बनी रहेगी. विभिन्न विषयों में सक्रियता दिखाएंगे.  

Advertisement
X
one horoscope
one horoscope

नंबर 1- 23 जनवरी 2026 का मूलांक 5 और भाग्यांक 7 है.  आज का दिन अंक 1 के लिए चहुंओर शुभ परिणामों को बनाए रखने का संकेतक है.  लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेंगे.  योग्यता प्रदर्शन में सहज रहेंगे.  योजनाओं में गति आएगी.  मन के मामले संवार पर रहेंगे.  भेंट भ्रमण की संभावना बनी रहेगी.  विभिन्न विषयों में सक्रियता दिखाएंगे.  पेशेवर तेजी से आगे बढ़ेंगे.  सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति के कार्य लोगों के लिए प्रेरणास्पद होतें हैं.  उच्च स्तरीय प्रबंधन में दक्ष होते हैं.  श्रेष्ठ पदों तक पहुंचते हैं.  प्रत्येक कार्य परस्पर समन्वय से करते हैं.  आज इन्हें सक्रियता बनाए रखना है. व्यवहार में मिठास रहेगी.  संतुलन और सकारात्मकता रखेंगे.  साहस पराक्रम से राह बनाएंगे. 

मनी मुद्रा- महत्वपूर्ण योजनाओं और व्यवस्था पर जोर रखेंगे.  कार्यगति बेहतर बनी रहेंगी.   व्यापार लाभकर रहेगा. सफलता प्रतिशत संवार पाएगा.  पद प्रतिष्ठा पर जोर रखेंगे.  परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लेंगे.  कामकाज में सहज रहेंगे.  पेशेवरता एवं प्रबंधन संवारेंगे.  करियर कारोबार से जुड़े विषय पक्ष में बने रहेंगे. 

पर्सनल लाइफ- रिश्तेदारों से बेहतर तालमेल बना रहेगा.  करीबियों का सहयोग पाएंगे.  अपनों के लिए अधिकाधिक करेंगे.  भेंटवार्ता का भाव बढ़ेगा.  प्रियजनों से चर्चा बनाए रखेंगे.  आकर्षण अनुभव करेंगे.  स्वजनों संग सुखद क्षण बिताएंगे.  व्यक्तिगत विषयों में प्रभावी रहेंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

करियर व्यापार प्रभावशाली रहेगा, पद प्रभाव बना रहेगा
दीर्घकालिक गतिविधियों पर ध्यान देंगे, करियर व्यापार में सहजता रहेगी
प्रतिष्ठा बढ़त पर बनी रहेगी, लोगों पर जल्दी भरोसा न करें
पेशेवर मजबूती से आगे बढ़ते रहेंगे, महत्वपूर्ण लोगों से भेंट होगी
आर्थिक मामले सकारात्मक रहेंगे, उम्दा प्रदर्शन करेंगे

हेल्थ एंड लिविंग- न्याय नीति पर अमल बढ़ाएंगे.  धर्मपालन रखेंगे.  बड़ों की सुनेंगे.  जीवनशैली आकर्षक रहेगी. लक्ष्य पर ध्यान देंगे.  उत्साह मनोबल उूंचा होगा.  व्यवहारिकता बढ़ाएंगे. 

फेवरेट नंबर- 1 4 5 7 9

फेवरेट कलर- डीप पिंक

एलर्ट्स- चर्चा संवाद में स्पष्टता बनाए रहें.  संपर्क संवारें.  नकारात्मक भाव न रखें. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement