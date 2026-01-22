scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 22 January 2026: करियर उछाल पर रहेगा, प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे

Numerology Number 4 Prediction, Aaj ka Mulank 4 22 January 2026: पेशेवर सीख सलाह पर अमल बढ़ाएंगे. मेहनत से परिणाम प्राप्त होंगा. पेशेवरों से जुड़ाव रखेंगे. कामकाजी संबंध साधेंगे. प्रबंधन बल पाएगा. करियर उछाल पर रहेगा. प्रतिस्पध् बनाए रखेंगे.

Advertisement
X
four horoscope
four horoscope

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 22 जनवरी 2026 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है. अंक 4 के लिए आज का दिन सकारात्मक गतिविविधयों को बढ़ाने वाला है. चहुंओर सुखद संयोग बनेंगे. लंबित कार्य की पुनः शुरूआत कर सकते हैं. प्रयासों में गति आएगी. अवसरों को भुनाएंगे. कार्य व्यापार में प्रदर्शन उल्लेखनीय रहेगा. जिम्मेदारों से तालमेल बढ़ाएंगे. लाभ और विस्तार के बेहतर योग बनेंगे. धर्मकार्यों से जुड़ेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति की व्यवहारिक कार्यशैली होती है. सीखते हुए आगे बढ़ते हैं. अनुभव से परिणाम से संवारते हैं. आज इन्हें कामकाज में रुचि बढ़ाना है. सभी का समर्थन पाएंगे. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. अधिकारियों से बनाकर चलेंगे. विनय और विवेक बढ़ा हुआ रहेगा.

मनी मुद्रा- पेशेवर संपर्क का लाभ उठाएंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बढ़ेगी. जिम्मेदारों से भेंट मुलाकात होगी. सक्रियता बनाए रखेंगे. पेशेवर सीख सलाह पर अमल बढ़ाएंगे. मेहनत से परिणाम प्राप्त होंगा. पेशेवरों से जुड़ाव रखेंगे. कामकाजी संबंध साधेंगे. प्रबंधन बल पाएगा. करियर उछाल पर रहेगा. प्रतिस्पध् बनाए रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

लाभ विस्तार पर फोकस रहेगा, लक्ष्यों को गति देंगे
लक्ष्य पर जोर बढ़ाएंगे, प्रभावशाली बने रहेंगे
पेशेवरों की मदद बनी रहेगी, व्यक्तिगत प्रदर्शन पर जोर बढ़ेगा
मूलांक 9 वाले चर्चा संवाद में बेहतर रहेंगे, प्रबंधन में सूझबूझ दिखाएंगे
मूलांक 8 वालों का व्यवस्था में भरोसा रहेगा, न करें ये एक गलती
Advertisement

पर्सनल लाइफ- संबंधों को बल देंगे. मन के मामलों में शुभता रहेगी. सहनशीलता बढ़ेगी. विनम्रता से सबको प्रभावित करेंगे. प्रेम स्नेह बढ़ेगा. रिश्तों को अपनाएंगे. अपनों का साथ समर्थन रहेगा. समकक्ष सहयोग रखेंगे. विनय विवेक बनाए रखेंगे. सहकारिता से काम लेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- वातावरण सुखकर रहेगा. सुविधाओं पर ध्यान देंगे. उत्साह बढ़ेगा. प्रयासों में तेजी लाएंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. नियमों का पालन रखेंगे. स्वास्थ्य संवरेगा.

फेवरेट नंबर-  1 2 4 6 7  

फेवरेट कलर- चंदन के समान

एलर्ट्स- बहस व जिद से बचें. साथियों की सुनें. जल्दबाजी न दिखाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement