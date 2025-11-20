scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 20 November 2025: वित्तीय मामले साधेंगे, लाभ बेहतर बना रहेगा

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 20 November 2025: वाणिज्यिक विषयों में सकारात्मकता बनी रहेगी. वरिष्ठों से तालमेल रखेंगे. चर्चा में प्रभावी रहेंगे. वित्तीय मामले साधेंगे. लाभ बेहतर बना रहेगा. विभिन्न परिणाम अनुकूल रहेंगे.

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 20 नवंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. अंक 7 के लिए आज का दिन हितों के संरक्षण में सहयोगी है. सफलता की संभावना बनी रहेगी. परिजन सहयोगी होंगे. पेशेवर मामले सकारात्मक रहेंगे. भव्य भवन और वाहन की अभिलाषा को बढ़ावा मिलेगा. भेंट मुलाकात के अवसर बढ़ेंगे. अपनों से सुख सौख्य साझा करेंगे. कामकाज में सहजता बनी रहेगी. विभिन्न कार्यों को गति देंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति श्रमजीवी होते हैं. मेहतन व योग्यता से उचित जगह प्राप्त करते हैं. औरों की बातों में आसानी से नहीं आते हैं. आज इन्हें तेजी बढ़ाए रखना है. व्यवस्था के प्रति आकर्षण अनुभव करेंगे. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. उत्साह से कार्य करेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवरों की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे. कार्यक्षेत्र में उम्दा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. आर्थिक लाभ की कोशिशें बल पाएंगी. वाणिज्यिक विषयों में सकारात्मकता बनी रहेगी. वरिष्ठों से तालमेल रखेंगे. चर्चा में प्रभावी रहेंगे. वित्तीय मामले साधेंगे. लाभ बेहतर बना रहेगा. विभिन्न परिणाम अनुकूल रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- जीवन आनंद से व्यतीत होगा. घरवालों से तालमेल बढ़ेगा. अपनों की बात ध्यान से सुनेंगे. स्वजनों के लिए हरसंभव प्रयास बनाए रखेंगे. परिजनों का साथ समर्थन और सहयोग बढ़ेगा. बड़प्पन की सोच रखेंगे. सपरिवार सुख से रहेंगे. सुख साझा करेंगे. हितों को साधेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. चर्चा व साक्षात्कार में असरदार रहेंगे. शारीरिक दोष दूर होंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. साज संवार बढ़ाएंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 7 9

फेवरेट कलर्स- लहसुनिया

एलर्ट्स- सभी का सम्मान करें. प्रबंधन पर जोर दें. लापरवाही से बचें.

