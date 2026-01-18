Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 18 January 2026: सहयोगियों पर भरोसा बढ़ाएंगे, ठगों से बचाव रखेंगे

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

और पढ़ें

नंबर 4- 18 जनवरी 2026 का मूलांक 9 और भाग्यांक 2 है. अंक 4 के लिए आज का दिन सामान्य है. अपनों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का दबाव रहेगा. परिस्थितियां मिलीजुली रहेंगी. सजगता के साथ आगे बढ़ते रहें. नियम पालन बनाए रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. ठगों और चालाक लोगों से दूरी रखें. नए लोगों पर जल्द भरोसा न करें. राहु के अंक 4 के व्यक्ति में वक्त से सामंजस्य बिठाने और अपना काम निकालने की समझ होती है. स्वयं में तेज आवश्यक बदलाव लाने की क्षमता होती है. आज इन्हें कमतर लोगों से दूर रहना है. संपर्क संवाद बनाए रखेंगे. साहस और पराकम से कार्य करेंगे. रुटीन बनाए रहेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवरों का सहयोग बना रहेगा. सजगता से आगे बढ़ेंगे. लाभ का प्रतिशत साधारण रहेगा. विभिन्न कार्यों में सामंजस्तया रखेंगे. अवसर का लाभ लेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में धैर्य बनाए रहेंगे. ठगों से बचाव रखेंगे. सहयोगियों पर भरोसा बढ़ाएंगे. अनुबंध में जल्दी न करें. लेनदेन में पेपरवर्क बनाए रखें.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में बड़प्पन से काम लें. सहकार बनाए रखें. अपनों के प्रति दिखावे का भाव रह सकता है. बड़ों का सानिध्य रखेंगे. समकक्षों की सलाह पर अमल बढ़ाएंगे. अपनों के किया वादा पूरा करें. रिश्तों का सम्मान रखें. परस्पर साथ समर्पण से काम लें.

हेल्थ एंड लिविंग- निजी चर्चाओं से मन लगेगा. सुख-दुख साझा करेंगे. वातावरण में संतुलन बढ़ाएंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. मित्रगण मददगार होंगे. परिजन मनोबल बढ़ाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 6 7 8

फेवरेट कलर- गोमेद समान

एलर्ट्स- विनम्रता व सात्विकता पर जोर दें. सकारात्मक विचार बढ़ाएं.

---- समाप्त ----