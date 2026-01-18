Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 18 January 2026: लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा, धैर्य व सूझबूझ बढ़ाएंगे

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.

नंबर 2- 18 जनवरी 2026 का मूलांक 9 और भाग्यांक 2 है. अंक 2 के लिए आज का दिन सभी क्षेत्रों में उच्चता बनाए रखने वाला है. मित्रों का साथ रहेगा. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा. कार्य व्यापार बेहतर रहेंगे. रुटीन व सूझबूझ से काम लेंगे. प्रयोगधर्मिता पर जोर देंगे. सतर्कता समन्वय बढ़ाएंगे.ं सरलता सहजता से कार्य पूरे करें. उद्योग व्यापार में मित्रों का साथ रहेगा. आर्थिक पक्ष सुधार पर रहेगा. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति पूरे मनोयोग से कार्य करते हैं. ध्यान एवं योगादि में गहराई तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं. आज इन्हें फोकस बढ़ाना है. दबाव में नहीं आएंगे. सौदे समझौते पक्ष में रहेंगे. बड़ों का साथ सानिध्य पाएंगे. नियम का पालन बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- हितलाभ संवार पर बना रहेगा. कार्यव्यवस्था मजबूत बनाए रखेंगे. परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. नीति नियम से आगे बढ़ेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. पूर्वाग्रह से बचेंगे. आत्मनियंत्रण पर जोर देंगे. लक्ष्य बनाए रखेंगे. लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. धैर्य व सूझबूझ बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे. सभी से तालमेल बनाए रहेंगे. अपनों से स्नेह विश्वास बढ़ाएंगे. निजी मामलों में रुचि बढ़ेगी. संवाद में सजग रहेंगे. सहज प्रस्ताव मिलेंगे. मित्र मददगार होंगे. रिश्तों की अनदेखी से बचें. प्रेम प्रसंग पूर्ववत् रहेंगे. संबंध संवरेंगे. भ्रमण मनोरंजन के मौके मिलेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सभी सम्मान रखेंगे. उत्साह से काम लेंगे. सुख सुविधाएं बढ़ाएंगे. खानपान में सुधार होगा. भव्यता में वृद्धि होगी. साज सज्जा में रुचि रहेगी.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- लाइट पिंक

एलर्ट्स- व्यर्थ वार्ता से बचें. लोभ प्रलोभन को त्यागें. अपनों को अनदेखा न करें.

