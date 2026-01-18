Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 18 January 2026: लाभ प्रभाव में वृद्धि बनाए रखेंगे, कामकाजी गतिविधियां नियंत्रित रहेंगी

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 18 जनवरी 2026 का मूलांक 9 और भाग्यांक 2 है. आज का दिन अंक 1 के लिए योग्य जनों की संगति को बनाए रखने वाला है. पेशेवर रुटीन प्रस्ताव पाएगे. परिवार में आनंद का वातावरण बना रहेगा. खुश्यिं को साझा करेंगे. स्मरणीय पलों की रचना होगी. साहस पराक्रम दिखाएंगे. रिश्ते बेहतर बनेंगे. इच्छित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति साफगोई से अपना पक्ष रखते हैं. अपने कामों के लिए जवाबदेह और जिम्मेदार होते हैं. व्रत संकल्प को बनाए रखते हैं. इच्छाशक्ति मजबूत होती है. आज इन्हें संपर्क संवाद बेहतर बनाना है. कारोबार बढ़ाने पर जोर देना है. व्यवहार में बड़प्पन रखेंगे. संरक्षण सहयोग का भाव बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- कामकाज में अनुकूलता रहेगी. लाभ प्रभाव में वृद्धि बनाए रखेंगे. पेशेवर सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. सजगता सक्रियता रखेंगे. अच्छे सहयोगी बने रहेंगे. कामकाजी गतिविधियां नियंत्रित रहेंगी. वातावरण संवारेंगे. विस्तार में रुचि रखेंगे. प्रबंधन में प्रभावशाली रहेंगे. संरक्षण समर्थन का भाव रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- स्मरणीय पलों क निर्माण होगा. भावनात्मक पक्ष बेहतर रहेगा. व्यक्तिगत वार्ताएं पक्ष में बनेंगी. मित्रगण सहयोगी रहेंगे. प्रेम संबंधों में शुभता बढ़ेगी. मेहमानों का स्वागत सत्कार बनाए रखेंगे. स्वजनों के संग समय बिताएंगे. मन प्रसन्न रहेगा. प्रियजन समय देंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- अनुशासन बल पाएगा. आज्ञाकारिता व अनुपालन से आगे बढ़ेंगे. निजता पर जोर रहेगा. संवेदनशीलता बढ़ाएंगे. खानपान में रुटीन रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल व उत्साह रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 7 9

फेवरेट कलर- डीप पिंक

एलर्ट्स- अनजान से दूर रहें. समभाव व संतुलन बढ़ाएं. विनम्रता रखें.

