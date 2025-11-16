Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 16 November 2025: लेनदेन के पक्के रहेंगे, प्रतिभा संवार पाएगी

नंबर 9

16 नवंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 9 है. अंक 9 के लिए आज का दिन हितकारक है. आर्थिक विषयों में सफलताओं से उत्साहित रहेंगे. पेशेवर प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. निजी कार्योंं में सफलता पाएंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर बनाए रहेंगे. मित्रों सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे. प्रभावी जन से भेंट होगी. पद प्रभाव संवार पर रहेगा. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति मित्रता व वादा निभाने वाले होते हैं. व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखते हैं. आज इन्हें सूचना संपर्क पर जोर रखना है. व्यवस्था को मजबूती देंगे. पेशेवरता अपनाएंगे. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. बड़ों की सुनेंगे. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. संकोच दूर होगा.

मनी मुद्रा- विभिन्न कार्यकारी मामलों में उत्साह दिखाएंगे. लाभकारी योजनाओं में गति आएगी. पद प्रतिष्ठा प्रभाव बनाए रखेंगे. विभिन्न वाणि्िज्यक विषयों में रुटीन बनाए रखेंगे. आर्थिकी संवरेगी. लाभ बढ़त पर रहेंगे. प्रबंधकीय में सक्रियता दिखाएंगे. लेनदेन के पक्के रहेंगे. प्रतिभा संवार पाएगी. लाभ का प्रतिशत अच्छा रहेगा.

पर्सनल लाइफ- निजी संबंधों में यादगार स्थिति रहेगी. घर परिवार में स्मरणीय पल बनेंगे. अपनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. रिश्तों में सुधार बना रहेगा. संकोच में कमी आएगी. जरूरी बात कहेंगे. जीवन में हर्ष आनंद बढ़ेगा. खुशियां बढ़ाएंगे. अपनों का विश्वास जीतेंगे. उत्साहित बने रहेंगे.

हेल्थ एेंड लिविंग- सुख सौख्य बढ़ा रहेगा. अतिथि का सत्कार करेंगे. सहयोग बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य पर जोर देंगे. समस्याएं हल होंगी. संबंध संवारेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1, 3, 6, 7, 8, 9

फेवरेट कलर्स- डीप रेड

एलर्ट्स- सामंजस्यता रखें. संकीर्णता का त्याग करें. बैरभाव छोडें़.

