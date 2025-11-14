Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 14 November 2025: रुटीन संवारेंगे, बड़ी सोच रखेंगे

नंबर 7
14 नवंबर 2025 का मूलांक 5 और भाग्यांक 7 है.अंक 7 के लिए आज का दिन भाग्यकारी है.आर्थिक वाणिज्यिक विषयों में आदर्श स्थिति बनाए रखेंगे.घर परिवार में आनंद बढ़ेगा.सभी क्षेत्रों में उम्दा प्रदर्शन बनाए रखेंगे.समता सामंजस्यता से काम लेंगे.उद्यमिता का लाभ मिलेगा.प्रतिभा प्रदर्शन पर फोकस रहेगा.महत्वपूर्ण जनों से भेंट होगी.निजी मामलों में सहज रहेंगे.सकारात्मकता बढ़ेगी.सुविधा संसाधनों पर ध्यान देंगे.केतु के अंक 7 के व्यक्ति नियमपालन में अच्छे होते हैं.दिनचर्या नियमित होती है.अपने लोगों पर अधिक विश्वास करते हैं.आज इन्हें मौके भुनाने पर जोर देना है.विविध मामले पक्ष में बनेेंगे.रुटीन संवारेंगे.बड़ी सोच रखेंगे.
मनी मुद्रा- लाभ के अवसर बढ़ेंगे.औद्योगिक कार्यों में सक्रियता बनी रहेगी.इच्छित प्रस्ताव प्राप्त होंगे.कार्य व्यापार में शुभता बनी रहेगी.लक्ष्य पर फोकस रखेंगे.नौकरीपेशा जगह बनाए रखेंगे.कामकाजी संबंध संवरेंगे.पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी.कार्यक्षमता में सुधार होगा.लोगों से जुड़ाव बढ़ेगा.परीक्षा प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रहेंगे.
पर्सनल लाइफ- अपनों की बातों को सम्मान देंगे.कमियों को नजरअंदाज करेंगे.व्यक्तिगत संबंधों में आनंद बनाए रखेंगे.प्रियजन के साथ सुखद समय साझा करेंगे.स्वजनों संग भ्रमण पर जाएंगे.मित्रों करीबियों का समर्थन बना रहेगा.रिश्ते संवरेंगे.अतिथि का सत्कार रखेंगे.
हेल्थ एंड लिविंग- चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे.भरोसा बनाए रखेंगे.जीवनशैली पर ध्यान देंगे.परिवार में शुभता रहेगी.परिजन प्रसन्न रहेंगे.व्यक्तित्व बेहतर रहेगा.
फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 6 7 9
फेवरेट कलर- सफेद चंदन
एलर्ट्स- मदद बढ़ाएं.बहकावे से बचें.समझदारी बढ़ाएं.