Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 12 February 2026: मूलांक 3 वाले जोखिम उठाने से बचेंगे, पद प्रतिष्ठा बनाए रखेंगे

नंबर 3- 12 फरवरी 2026 का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है. अंक 3 के लिए आज का दिन उन्नति की राह को बेहतर बनाए रखेगा. सभी क्षेत्रों में सहजता से आगे बढ़ेंगे. जीत का जज्बा बनाए रखेंगे. मित्रों सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. कार्य प्रबंधन पर ध्यान देंगे. कामकाजी लक्ष्य साधेंगे. व्यक्तिगत विषयों में संतुलन बढ़ाएंगे. मित्रों से तालमेल बढ़ेगा. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति अन्य की मदद लेने में संकोची होते हैं. आत्मनिर्भरता में अधिक भरोसा रखते हैं. शासन से जुड़कर रह़ते हैं. लक्ष्य हासिल करते हैं. आज इन्हें तेजी बढ़ाना है. सहभागिता पर बल देंगे. अन्य की भावनाओं का आदर रखेंगे. विनम्रता सूझबूझ बनाए रहेंगे. उमंग उत्साह बना रहेगा.

मनी मुद्रा- जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने की कोशिश होगी. लक्ष्य पूरा करने का भाव होगा. कार्य व्यापार में स्पष्टता रखेंगे. व्यवसाय में हितलाभ बना रहेगा. उधार के लेनदेन से बचें. आर्थिक मामले संवरेंगे. बजट बनाकर चलेंगे. योजनाओं पर ध्यान देंगे. संपर्क संवाद व प्रबंधन को मजबूती मिलेगी.

पर्सनल लाइफ- प्रेमपक्ष मजबूत बना रहेगा. सद्भाव बढ़ाए रखेंगे. रिश्तों में आदर भावना बल पाएगी. हर्ष आनंद का वातावरण रहेगा. अपनों के लिए प्रयासरत रहें. संबंधों में सुधार होगा. सबसे मेलजोल बढ़़ाएंगे. प्रेम में अनुकूलन रहेगा. रिश्ते पक्ष में बने रहेंगे. अतिथियों का सम्मान रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- औरों का भरोसा जीतने की कोशिश होगी. कार्यशैली आकर्षक रहेगी. परिजन सहयोग देंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन और मनोबल बढ़ेगा. स्वास्थ्य सुधरेगा.

फेवरेट नंबर- 1, 2, 3, 6, 8 और 9

फेवरेट कलर्स- पीला

एलर्ट्स- स्पष्टता रखें. तार्किक रहें. जोखिम उठाने से बचें.

---- समाप्त ----