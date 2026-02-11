Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 11 February 2026: आर्थिक अवसर बने रहेंगे, लंबित कार्या में सूझबूझ दिखाएं

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 11 फरवरी 2026 का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 9 के लिए सामान्य फलकारक है. विविध मामले धैर्य और सजगता से आगे बढ़ाएं. कामकाज संतुलित बनाए रखें. पेशेवर प्रयास बनाए रखें. पारिवारिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी. व्यावसायिक विषयों में समन्वय रखेंगे. जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. निजी विषयों में सकारात्मकता रहेगी. नीति नियम अपनाएंगे. निरंतरता बढ़ेगी. अनुशासन और अनुपालन बढ़ाएं. करीबियों का साथ रहेगा. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति नियमितता बनाए रखते हैं. जिम्मेदारी स्वीकारते हैं और उसे पूरा करते हैं. इन्हें आज कार्यों में उत्साह बनाए रखना है. बड़प्पन से काम लें. मितभाषिता बनाए रहें.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में सावधानी बढ़ाएं. अन्य की बातों व बहकावे में न आएं. विभिन्न मामलों में कौशल से काम लें. मेहनत से राह बनाएं. लक्ष्य पाने का प्रयास बढ़ाएं. आर्थिक अवसर बने रहेंगे. लंबित कार्या में सूझबूझ दिखाएं. प्रतिस्पर्धा में रुचि लेंगे. स्पष्टता बढ़ाएंगे. बहस से बचेंगे. विनम्र बने रहें.

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में परिस्थिति मिश्रित रहेगी. भेंटवार्ता में विश्वास दिखाएं. रिश्तों में सहज रहें. भावनाओं पर अंकुश रखें. चर्चा संवाद में स्पष्टता बढ़ाएं. प्रियजनों का विश्वास पाएं. अपनों की खुशी बढ़ाएं. खामियां को अनदेखा करें. लोगों से मेलजोल रखें.

हेल्थ एंड लिविंग- कार्यशैली सहज रहेगी. समकक्ष सहयोग रखेंगे. आवेश में न आएं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. बड़ा सोचेंगे. मनोबल कम न होने दें.

फेवरेट नंबर- 1 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर- अखरोट समान

अलर्ट्स- व्यवहारिक बने रहें. वादा वचन निभाएं. विश्वसनीयता बढ़ाएं.

