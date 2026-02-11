Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 11 February 2026: कामकाज में उत्साह बनाए रखेंगे, अवरोंधों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 11 फरवरी 2026 का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है. अंक 8 के लिए आज का दिन चहुंओर बेहतर कर दिखाने की भावना बनाए रखने वाला है. करियर कारोबार में लाभ बेहतर रखेंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़त रहेंगे. कार्यक्षमता और कौशल बल पाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन संवार पर रहेंगे. सहजता से कार्य करेंगे. व्यवस्था को बल देंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. सभी क्षेत्रों में शुभता बनाए रखेंगे. आस्था विश्वास से आगे बढ़ेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति सबके साथ न्याय और समता का भाव रखते हैं. जनकल्याण के संरक्षक होते हैं. सूझबूझ और संघर्ष से राह बनाते हैं. आज इन्हें साहस रखना है. मित्रों का साथ बना रहेगा.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार उम्दा रहेगा. सभी क्षेत्रों में लाभ प्रभाव बनाए रखेंगे. समकक्षों और मित्रों की मदद मिलेगी. सहजता सहभागिता बढ़त पर रहेगी. कामकाज में उत्साह बनाए रखेंगे. अवरोंधों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. श्रमशील और संतुलित रहेंगे. अनुभव का लाभ लेंगे. लेनदेन में रुचि बढ़ाएंगे. सभी का समर्थन पाएंगे.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक प्रयासों में आगे रहेंगे. निजी मामलों में सकारात्मकता बढ़ेगी. प्रेम में पहल बनाए रखेंगे. रिश्तों में मधुरता रखेंगे. प्रियजनों के साथ सुखद पल बिताएंगे. बड़ों का आगमन होगा. परिवार में सुख सौख्य बढ़ेगा. संबंधों में आकर्षण रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- खानपान प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व संवार पाएगा. संसाधनों में वृद्धि होगी. निर्णय लेने में सहजता रखेंगे. मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 2 5 6 7 8

फेवरेट कलर- मोरपंख के समान

एलर्ट्स- निंदा करने से बचें. संतुलन बनाए रखें. क्षमाशील रहें.

---- समाप्त ----