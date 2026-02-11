Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 11 February 2026: विविध प्रयास प्रभावी बने रहेंगे, इच्छित उपलब्धियां पाएंगे

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 11 फरवरी 2026 का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 7 के लिए हितों के संरक्षण में सहयोगी है. लाभ एवं विस्तार के मामले गति लेंगे. परिवार में सामंजस्य रहेगा. मित्रों का साथ समर्थन पाएंगे. परिजनों से भेंट होगी. घर परिवार में सामंजस्यता रखेंगे. कार्यों को गति देंगे. लाभ एवं व्यापार संवारेंगे. विविध प्रदर्शनों में प्रभावशीलता बनाए रखेंगे. संपर्क संवाद संवारेंगे. सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति मौन रहकर अपना काम करने में विश्वास रखते हैं. इनके शब्द नहीं काम बोलता है. आज इन्हें अव्यवस्था को दूर करना है. अन्य के दोषों को देखने से बचना है. स्पष्टता रखें. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. संकोच कम होगा.

मनी मुद्रा- विभिन्न मामलों में उत्साह बढ़त पाएगा. प्रतिभा प्रदर्शन बढ़ाए रहेंगे. वरिष्ठों से तालमेल बढ़ाएंगे. पेशेवर गतिविधियों में को बल मिलेगा. विविध प्रयास प्रभावी बने रहेंगे. इच्छित उपलब्धियां पाएंगे. साझीदारी व सहभागिता बढेगी. सक्रियता बनाए रखेंगे. सूझबूझ से कार्य करेंगे. समकक्षों का समर्थन पाएंगे.

पर्सनल लाइफ- मन की बात कह पाएंगे. भव्य आयोजन में हिस्सा लेंगे. रिश्तों में अनुकूलन रखेंगे. आनंद के क्षण निर्मित होंगे. महत्वपूर्ण विषयों में रुचि रहेगी. स्पष्टता बनाए रखेंगे. परिवार के साथ सुख सौख्य साझा करेंगे. स्वजनों से भेंट होगी. संबंध मजबूत होंगे. विनम्र रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- कार्यशैली आकर्षक रहेगी. सहजता बढ़ाएंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. उत्साह मनोबल बढ़त पर रहेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- लहसुनिया

एलर्ट्स- लोभ न करें. त्याग भाव बढ़ाएं. संवेदनशील व सहज रहें.

