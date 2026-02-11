Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 11 February 2026: अपनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरें, विनम्रता बनाए रखें

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 11 फरवरी 2026 का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है. अंक 3 के लिए आज का दिन औसत है. धैर्य और सजगता से कार्य आगे बढ़ाते रहें. अधिक वाचाल व अपनी बात पर अडिग न रहने वाले लोगों से बचाव रखें. सीख सलाह और समन्वय से आगे बढ़ें. पेशेवर लाभ पर जोर बनाए रखें. करीबियों पर विश्वास जीतें. सबको साथ लेकर चलें. आवश्यक कार्यों में ढिलाई न करें. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति कमतर लोगों की संगति से बचते हैं. विद्वानों का सम्मान करते हैं. ज्ञानी और गुणी होते हैं. आज इन्हें रुटीन बनाए रखना है. मेलजोल व निरंतरता बढ़ाएं. साहस पराक्रम बनाए रखें. अपनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरें. विनम्रता बनाए रखें.

मनी मुद्रा- उद्योग व्यापार के मामलों में जल्दबाजी न दिखाएं. समकक्षों से तालमेल बढ़ाएं. प्रबंधन व संतुलन बनाकर रखें. मित्रों और करीबियों का सहयोग रहेगा. परंपरागत प्रयासों में अधिक रुचि रहेगी. कामकाज अपेक्षानुरूप बना रहेगा. अनुभवियों का साथ पाएंगे. पेशेवरता दिखाएं. सामंजस्यता बनाए रखें.

पर्सनल लाइफ- अपनों की खुशी बनाए रखें. बड़ों की इच्छा का सम्मान करें. भावनात्मक मामलों में जिद में न आएं. सहज सजग बे रहें. परिवार का साथ विश्वास कमजोर न होने दें. प्रेम में सहजता बनी रहेगी. संबंधों में स्पष्टता बढ़ाएं. घरेलु विषयों में रुचि रहेगी. रिश्तों में फोकस रखें.

हेल्थ एंड लिविंग- पारिवारिक विषयों पर बल दें. बात कहने सहजता दिखाएं. व्यवस्था में सुधार बनाए रखें. उत्साह मनोबल ऊंचा रखें. शैली साधारण रहेगी.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 8 9

फेवरेट कलर- पाइनेपल

एलर्ट्स- अफवाहों को अनदेखा करें. उद्यमशीलता बढ़ाएं. सकारात्मकता रखें.

