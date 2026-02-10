Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 10 February 2026: सक्रियता रहेगी, सजगता बनाए रखेंगे

नंबर 4

10 फरवरी 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है. अंक 4 के लिए आज का दिन इच्छित लक्ष्य पाने में सहयोगी है. विविध उपलब्धियों को बढ़ाएंगे. चहुंओर सहज परिणाम प्राप्त होंगे. पेशेवर नीति नियम से गति लेंगे. चर्चा संवाद में सहज रहेंगे. जीवन में सुख सौख्य रहेगा. प्रेम और विश्वास में वृद्धि होगी. रिश्ते बल पाएंगे. आकर्षक प्रस्तावों से उत्साहित रहेंगे. कार्यव्यवस्था बेहतर रखेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति औरों से अलग सोचने और कर दिखाने का भाव रखते हैं. बौद्धिक प्रयासों में सघन होते हैं. आज इन्हें उम्मीद के अनुरूप अवसर मिलेंगे. बेहतर हितलाभ प्राप्त होंगे. रुटीन बनाए रखेंगे. तथ्यों की अनदेखी नहीं करेंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में उम्दा स्थिति बनी रहेगी. कार्यव्यवसाय में सकारात्मकता रहेगी. लाभ और विस्तार में पहल बनाए रहेंगे. प्रबंधन के कार्य संवारेंगे. जिम्मेदारियों का पालन करेंगे. योजनागत मामलों पर ध्यान देंगे. बड़ों से बनाकर चलेंगे. सक्रियता रहेगी. सजगता बनाए रखेंगे. सहज प्रदर्शन संवार पाएगा.

पर्सनल लाइफ- निजी मामलों में उत्साह से आगे बढ़ेंगे. करीबियों का साथ समर्थन बना रहेगा. रिश्तों में बनाकर चलेंगे. भावनाओं का सम्मान रखेंगे. स्वजनों में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. वार्ता में शुभता बढ़ेगी. प्रियजनों के साथ सहजता बढ़ेगी. बड़ों का सम्मान करेंगे. जरूरी बात कह सकेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- विवेक विनम्रता से काम लेंगे. सहकर्मी सहयोगी होंगे. सूझबूझ बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. संसाधनों पर बल देंगे. खानपान प्रभावी रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- गोमेद समान

एलर्ट्स- सजगता रखें. आवेश में न आएं. नीतिगत व्यवहार करें.

