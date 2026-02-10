Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 10 February 2026: परिवार में सुख रहेगा, उत्साह मनोबल बढ़ेगा

नंबर 1

10 फरवरी 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है. अंक 1 के लिए आज का दिन उन्नति और विस्तार के अवसरों को बनाए रखने वाला है. निजी संबंधों में संतुलन बढ़ाएंगे. करीबियों का साथ सहयोग बना रहेगा.ं निरंतरता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढें़गे. व्यवस्था में भरोसा बढ़ाएंगे. सक्रियता से कार्य करेंगे. लाभ एवं विस्तार पर जोर रहेगा. प्रयासों में बेहतर बने रहेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति अवसर पर बात रखने की समझ रखते हैं. सभ्य और शालीन होते हैं. सहज तेजी बनाए रखते हैं. इन्हें आज सभी क्षेत्रों में प्रभाविता के साथ आगे बढ़ना है. पहल व पराक्रम से परिणाम साधेंगे. वातावरण अनुकूल रहेगा. सहनशीलता पर बल देंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. कारोबार में उचित स्थान बनाए रखेंगे. लाभ विस्तार पर जोर होगा. व्यापारिक संवाद बढ़ाएंगे. प्रबंधन के कार्य बनेंगे. अवसरों पर ध्यान देंगे. प्रबंधकीय प्रयास अपेक्षा से बेहतर रहेगा. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. भ्रम में नहीं आएंगे. हल्के लोगों से दूरी रखेंगे

.

पर्सनल लाइफ- प्रिय की खुशी बढ़ाएंगे. रिश्तों में समता सहजता रखेंगे. संबंधों में संतुलन बढ़ाएंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. प्रेम पक्ष सुखद रहेगा. संबंधों में प्रभावी परिणाम बनेंगे. निजी विषयों में में धैर्य दिखाएंगे. स्वजनों का ख्याल रखेंगे. मित्रता मजबूत होगी.

हेल्थ एंड लिविंग- सहकार बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. परिवार में सुख रहेगा. उत्साह मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7 9

फेवरेट कलर- वाइन रेड

एलर्ट्स- लोभ प्रलोभन से बचें. संवेदशनशीलता बनाए रहें. विवाद टालें.

---- समाप्त ----