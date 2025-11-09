Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 9 November 2025: मूलांक 9 वाले सजगता से आगे बढ़ेंगे, करीबियों का भरोसा जीतेंगे

नंबर 9- 9 नवंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 2 है. अंक 9 के लिए आजा का दिन उच्च परिणामों को बनाए रखने वाला है. सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण लक्ष्यों को साधेंगे. पेशेवर जन लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. प्रियजनों से तालमेल बढ़ेगा. आर्थिक विषय बेहतर बने रहेंगे. व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे. रिश्तों में गति बनी रहेगी. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति कार्य पूरा करने तक आराम से नहीं बैठते हैं. वादे व संकल्प के पक्के होते हैं. जीवन के हर पल का आनंद उठाते हैं. आज इन्हें लक्ष्य साधने में सहजता रहेगी. पेशेवरता पर ध्यान देंगे. सक्रियता सामंजस्य बनाए रखेंगे. अड़चनों को दूर करेंगे. मित्रों का समर्थन रहेगा. कार्यगति संवारेंगे. बेहतर प्रदर्शन का भाव रहेगा.

और पढ़ें

मनी मुद्रा- महत्वपूर्ण मामलों में सक्रियता और साहस से काम लेंगे. पेशेवरों का सहयोग मिलेगा. लाभ एवं पद प्रभाव अच्छा रहेगा. सजगता से आगे बढ़ेंगे. जीत का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. विभिन्न कार्यों में उपलब्धि पाएंगे. उचित अवसर बने रहेंगे. ठगों से बचाव रखेंगे. मित्रों पर भरोसा बढ़ाएंगे. जिम्मेदारों का समर्थन रहेगा.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार के बड़ों का सानिध्य बनाए रहेंगे. साथी व मित्र की सलाह पर अमल करेंगे. अपनों के किया वादा निभाएंगे. रिश्तों का सम्मान करेंगे. परस्पर साथ समर्पण रखेंगे. सभी की भावनाओं का सम्मान रखेंगे. निजी चर्चाओं से मन प्रसन्न रहेगा. खुशियों को साझा करेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- वातावरण में अनुकूलन रहेगा. खानपान आकर्षक रहेगा. मित्रगण सहायक होंगे. परिजन मनोबल बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व संवार पर रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा होगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 8 9

फेवरेट कलर- गेरुआ



एलर्ट्स- पहल बनाए रखेंगे. सामंजस्यता बढ़ाएं. नकारात्मक लोगों से दूर रहें.

---- समाप्त ----