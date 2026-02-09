Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 9 February 2026: पद प्रभाव पूर्ववत रहेगा, कार्य योजनाओं को गति देंगे

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 9 फरवरी 2026 का मूलांक 9 और भाग्यांक 3 है. अंक 9 के लिए आज का दिन भाग्यकारी है. बड़ों की मदद से उल्लेखनीय उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे. आर्थिक मामलो में तेजी रहेगी. विविध प्रयास संवार पाएंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे. पेशेवर उत्साह दिखाएंगे. आर्थिक लाभ बढ़ा हुआ रहेगा. व्यवस्था संवारेंगे. योजनानुसार कार्य करेंगे. संबंधों में स्पष्टता लाएंगे. कामकाज में सक्रियता बढ़ाएंगे. उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन रहेगा. आत्मविश्वास ऊंचा रखेंगे. सुविधा संसाधनों पर जोर देंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति सच्चे साथी और दोस्त होते हैं. जो कहते वो करते हैं. नियमों का अक्षरशः पालन बनाए रखते हैं. आज इन्हें फोकस बनाए रखना हैं. दिखावे से दूर रहेंगे.

मनी मुद्रा- सफलता के पथ पर अग्रसर रहेंगे. प्रतिष्ठित जनों से मुलाकात होगी. लक्ष्यों पर फोकस बनाए रखेंगे. कामकाज में स्पष्टता लाएंगे. मित्रों और समकक्षों का साथ पाएंगे. नियम पालन बनाए रखेंगे. निरंतरता और अनुशासन रहेंगे. नौकरीपेशा बेहतर करेंगे. पद प्रभाव पूर्ववत् रहेगा. कार्य योजनाओं को गति देंगे.

पर्सनल लाइफ- रिश्ते मधुर रहेंगे. संवाद बेहतर रखेंगे. प्रेम के मामले सुखद होंगे. संबंध सकारात्मक रहेंगे. मित्रों का साथ मिलेगा. करीबी सहयोगी होंगे. प्रियजनों से महत्वपूर्ण बात कहेंगे. चर्चा में धैर्य दिखाएंगे. सहजता रहेगी. निजी विषयों में तालमेल रखेंगे. बड़प्पन बढ़ाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- करीबियों का भरोसा जीतेंगे. आवेश व भावुकता से बचेंगे. आत्मनियंत्रण रखेंग. अवसर भुनाएं. कार्यशैली आकर्षक रहेगी. मनोबल बनाए रहेंगे. स्वास्थ्य एवं खानपान बेहतर रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 6 8 9

फेवरेट कलर- गुलाबी लाल

एलर्ट्स- अनावश्यक विचारों से बचें. सहज भरोसे में न आएं. जिद छोड़ें.

