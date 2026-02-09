scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 9 February 2026: व्यापार में प्रतिस्पर्धा रखेंगे, श्रेष्ठ जनों से भेंट होगी

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 9 February 2026: पेशेवरों का साथ मिलेगा. बड़ों की सीख सलाह अपनाएंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. मेहनत से परिणाम सधेंगे. लाभ प्राप्त होंगे. लक्ष्य साधेंगे. व्यापार में प्रतिस्पर्धा रखेंगे. श्रेष्ठ जनों से भेंट होगी. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. अतिउत्साह से बचेंगे.

Advertisement
X
seven horoscope
seven horoscope

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 9 फरवरी 2026 का मूलांक 9 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 7 के लिए शुभकर है. वरिष्ठ समकक्ष सभी सहयोगी होंगे. सुख-सौख्य शुभता का संचार रहेगा. इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा. नवीन प्रयोगों में रुचि दिखाएंगे. रुटीन व निरंतरता पर जोर देंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. वातावरण मिलाजुला रहेगा. लोभ प्रलोभन से बचें. अतार्किक गतिविधियों से दूरी रखेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति मनोबल उंचा रखते हैं. साहस पराक्रम से राह बनाते हैं. आज इन्हें सक्रियता रखना है. सहकर्मियों का समर्थन पाएंगे. विनम्रता विवेक व अनुकूलता बनाए रखेंगे. बड़ा सोचेंगे. पहल पराक्रम बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- कामकाज में सरलता बनी रहेगी. पेशेवरों का साथ मिलेगा. बड़ों की सीख सलाह अपनाएंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. मेहनत से परिणाम सधेंगे. लाभ प्राप्त होंगे. लक्ष्य साधेंगे. व्यापार में प्रतिस्पर्धा रखेंगे. श्रेष्ठ जनों से भेंट होगी. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. अतिउत्साह से बचेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

उन्नति पथ पर बढ़ते रहेंगे, जल्द भरोसे बचेंगे
प्रबंधन प्रशासन के कार्य साधेंगे, व्यवस्था को मजबूती देंगे
सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, वरिष्ठजन सहायक होंगे
विविध प्रयासों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अपनों का समर्थन पाएंगे
लाभ बढ़त पर रहेगा, व्यापार में सुधार होगा
Advertisement

पर्सनल लाइफ- रिश्तों का संरक्षण बनाए रखेंगे. भेंटवार्ता का प्रयास रहेगा. संबंधियों में अपनापन रहेगा. स्वजनों का साथ समर्थन पाएंगे. समकक्ष सहयोग रखेंगे. शुभता का संचार रहेगा. विनय विवेक रखेंगे. सहयोग से आगे बढ़ेंगे. प्रेम पक्ष अपेक्षा के अनुरूप रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- सहनशीलता बनाए रखेंगे. आशंकाओं से बाहर आएंगे. व्यवहार में मधुरता रखेंगे. सुविधाओं पर ध्यान देंगे. व्यक्तिगत प्रयास एवं व्यवस्था पर जोर देंगे. स्वास्थ्य सुधरेगा.
 
फेवरेट नंबर-   1 2 3 4 6 7 8 9

फेवरेट कलर- मडकलर

एलर्ट्स- व्यर्थ जवाब देने से बचें. दिखावे से दूर रहें. बहस में न पड़ें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement