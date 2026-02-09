scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 9 February 2026: उन्नति पथ पर बढ़ते रहेंगे, जल्द भरोसे बचेंगे

Numerology Number 6 Prediction, Aaj ka Mulank 6 9 February 2026: आर्थिक प्रयास बेहतर होंगे. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. प्रभावी लोगों से भेंट होगी. उन्नति पथ पर बढ़ते रहेंगे. जल्द भरोसे बचेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. साथी सहयोगी मददगार होंगे.

Advertisement
X
six horoscope
six horoscope

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 9 फरवरी 2026 का मूलांक 9 और भाग्यांक 3 है. अंक 6 के लिए आज का दिन मंगलकारी है. तेजी से कार्य पूरे करेंगे. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण जनों से भेंट होगी. अधिकारों का संरक्षण रहेगा. लाभ बेहतर होगा. मित्रगण संपर्क बनाए रखेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. बड़प्पन बना रहेगा. अनुभवीजन सहायक होंगे. सभी प्रसन्न रहेंगे. रिश्तेदार प्रभावित होंगे. कार्य व्यापार में अच्छा करेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति औरों को आकर्षित करने में सहज होते हैं. नियमों के जानकार होते हैं. रणनीतिक तौरतरीकों को अपनाते है. आज इन्हें सक्रियता बढ़ाना है. तेजी से काम निकालेंगे. सहज संकोच बना रहेगा.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार संवारेंगे. विविध कार्य साधेंगे. पेशेवर प्रभावी बने रहेंगे. आर्थिक प्रयास बेहतर होंगे. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. प्रभावी लोगों से भेंट होगी. उन्नति पथ पर बढ़ते रहेंगे. जल्द भरोसे बचेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. साथी सहयोगी मददगार होंगे.

सम्बंधित ख़बरें

व्यापार में प्रतिस्पर्धा रखेंगे, श्रेष्ठ जनों से भेंट होगी
प्रबंधन प्रशासन के कार्य साधेंगे, व्यवस्था को मजबूती देंगे
सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, वरिष्ठजन सहायक होंगे
विविध प्रयासों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अपनों का समर्थन पाएंगे
लाभ बढ़त पर रहेगा, व्यापार में सुधार होगा
Advertisement

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में मनोवांछित स्थिति रहेगी. संबंधों में ताजगी बनाए रखेंगे. अच्छे मित्र बनेंगे. मन की बात कह पाएंगे. प्रियजनों को समय देंगे. स्वजनों का ख्याल रखेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. मन प्रसन्न रहेगा. भावनात्मक विषयों में उत्साहित रहेंगे. निजी मामलों में सहज रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- रुटीन बनाए रखेंगे. विविध विषयों में संतुलन बढ़ाएंगे. अहंकार में न आएं. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. खानपान संवारेंगे.

फेवरेट नंबर-  3 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- सिल्वर

एलर्ट्स- बहस टालें. विवाद में न पड़ें. अतिथि को आदर दें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement