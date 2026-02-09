Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 9 February 2026: प्रबंधन प्रशासन के कार्य साधेंगे, व्यवस्था को मजबूती देंगे

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

और पढ़ें

नंबर 5- 9 फरवरी 2026 का मूलांक 9 और भाग्यांक 3 है. अंक 5 के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है. पेशेवर .कार्यों में सकारात्मकता बढ़ेगी. प्रयासों में धैर्य का परिचय बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में सफलता का प्रतिशत अच्छा बना रहेगा. प्रबंधन और व्यवस्था पर भरोसा रखें. सभी का आदर सम्मान करेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखेंगे. पारिवारिक मामलों विनम्र रहें. संबंधों में सहजता रहेगी. वाणिज्यिक गतिविधियों में विनम्र रहेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति सूझबूझ के धनी होते हैं. व्यवस्थागत सहयोगी होते हैं. मध्यस्थता को अच्छे से निभाते हैं. आज इन्हें पेशेवरता बनाए रखना है. लेनदेन में स्पष्ट रहेंगे. परिजनों की सुनेंगे. संकोच कम होगा.

मनी मुद्रा- अधिकारियों की सीख का अनुसरण करेंगे. योजनाओं के अनुरूप आगे बढ़ेंगे. कार्य व्यापार बढ़त पर रहेगा. लाभ पर फोकस बना रहेगा. साझीदारों सहयोगियों पर भरोसा रखेंगे. लक्ष्य पाने में जल्दबाजी न करें. कार्यगति नियमित रखें. प्रबंधन प्रशासन के कार्य साधेंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में विनम्रता बढ़ाएंगे. करीबियों से चर्चा में धैर्य दिखाएंगे. व्यक्तिगत विषयों में सहज परिणाम बनेंगे. वार्तालाप में बहससे बचेंगे. मन के मामलों में विनम्रता से काम लें. अतिउत्साह न दिखाएं. प्रेम स्नेह का भाव रहेगा. मित्रों से तालमेल रखेंगे. प्रियजनों का ख्याल बना रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- भावनाओं पर नियंत्रण रखें. व्यवहार में मिठास लाएं. सामंजस्यता बढ़ाएं. सेहत से समझौता नहीं करें. मनोबल बना रहेगा. परिजनों की सुनें.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर- मूनस्टोन

एलर्ट्स- आवेश से बचें. बहकावे में न आएं. व्यर्थ चर्चाओं से दूर रहें.

---- समाप्त ----