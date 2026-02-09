Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 9 February 2026: सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, वरिष्ठजन सहायक होंगे

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 9 फरवरी 2026 का मूलांक 9 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 4 के लिए औसत है. दिखावे व आडंबर में नहीं आएं. आत्मविश्वास से आगे बढ़ें. मेहनत और लगन से कार्य करें. मन के मामलों में बड़प्पन से काम लेंगे. पेशेवरों से जुड़ाव रखेंगे. नए लोगों से स्पष्टता रखेंगे. मित्रों का साथ बना रहेगा. सजगता से काम लेंगे. चर्चा संवाद में सभी से तालमेल बढ़ाएंगे. निरंतरता अनुशासन रखेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति तेजी से कार्य करते हैं. सूझबूझ पर भरोसा रखते हैं. महत्वपूर्ण विषयों पर फोकस रखते हैं. आज इन्हें जरूरी बातों को अनसुना नहीं करना है. विभिन्न मामलों पर ध्यान बढ़ाएंगे. कार्यव्यवस्था पर बल देंगे.

मनी मुद्रा- वाणिज्यिक में रुटीन रखेंगे. पेशवर मामलों में सजगता बढ़ाएंगे. साख सम्मान बढ़ेगा. योजनाएं गति लेंगी. विनम्रता से काम लेंगे. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. वरिष्ठजन सहायक होंगे. फोकस बढ़ाएंगे. अवसर भुनाएंगे. जल्द की किसी पर भरोसा नहीं करेंगे. विनम्रता बनाए रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- अपनों से भेंटवार्ता बढ़ाएंगे. रिश्तों पर सामान्य स्थिति बनाए रहेंगे. दाम्पत्य में मधुरता रहेगी. घरेलु जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास रखेंगे. सकारात्मक व्यवहार बढ़ाएंगे. जिद जल्दबाजी और अहंकार से बचेंगे. चर्चा संवाद में धैर्य बढ़ाएंग. अपनों का भरोसा कायम रहेगा. चर्चा संवाद में सजग रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- खानपान सामान्य रहेगा. सात्विकता बनाए रखें. स्वास्थ्य साधारण रहेगा. समय प्रबंधन पर बल देंगे. सामंजस्यता बढ़ाएंगे. व्यवहार प्रभावी रहेगा. मनोबल बनाए रहें.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7



फेवरेट कलर- भूरा

एलर्ट्स- रुटीन पर ध्यान दें. अन्य से सहज दूरी रखें.

---- समाप्त ----