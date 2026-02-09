scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 9 February 2026: लाभ बढ़त पर रहेगा, व्यापार में सुधार होगा

Numerology Number 2 Prediction, Aaj ka Mulank 2 9 February 2026: वाणिज्यिक मामलों में लाभ रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. विश्वसनीयता बनाए रखेंगे. प्रलोभन से बचेंगे. रुटीन संवारेंगे. अनुशासित रहेंगे. श्रमशीलता बढ़ेगी.

Advertisement
X
two horoscope
two horoscope

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.

नंबर 2 9 फरवरी 2026 का मूलांक 9 और भाग्यांक 3 है. अंक 2 के लिए आज का दिन हितसंरक्षक है. वरिष्ठों से तालमेल बढ़ाएंगे. योग्यता प्रदर्शन पर फोकस बनाए रखेंगे. पेशेवर चर्चा संवाद में सहज रहेंगे. विभिन्न मोर्चां पर अनुकूलता रहेगी. कामकाजी पक्ष मजबूत रहेगा. लाभ और विस्तार के मौके बनेंगे. सभी से बनाकर चलेंगे. सजगता सरलता बढ़ाएंगे. सफलता प्रतिशत उछाल पाएगा. कार्य व्यापार संवार बना रहेगा. समकक्ष सहयोग बनाए रखेंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति प्रेम और स्नेह का व्यवहार बनाए रखते हैं. इनके सभी मित्र होते हैं. शत्रुओं की संख्या शून्य होती है. आज इन्हें बड़ा सोचना है. लाभ बढ़त पर रहेगा. व्यापार में सुधार होगा.

मनी मुद्रा- कामकाज के विविध प्रयास बल पाएंगे. श्रेष्ठता और का प्रभाव बढ़ेगा. सरलता बनाए रखेंगे. चर्चा संवाद में उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. वाणिज्यिक मामलों में लाभ रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. विश्वसनीयता बनाए रखेंगे. प्रलोभन से बचेंगे. रुटीन संवारेंगे. अनुशासित रहेंगे. श्रमशीलता बढ़ेगी.

सम्बंधित ख़बरें

विविध प्रयासों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अपनों का समर्थन पाएंगे
प्रदर्शन बल पाएगा, विभिन्न कार्यों में तेजी रखेंगे
रिश्तों में सहजता रहेगी, प्रेम में सफलता पाएंगे
बड़प्पन से काम लेंगे, लाभ संवार पर रहेगा
सबका ख्याल रखेंगे, स्वास्थ्य सुधरेगा
Advertisement

पर्सनल लाइफ- निजी मामले प्रभावशाली बनाए रखेंगे. मित्रों समकक्षों का सहयोग पाएंगे. परिजन प्रभावित रहेंगे. संबंध सहज बनाए रखेंगे. एक दूसरे पर भरोसा जीतेंगे. विभिन्न विषय सकारात्मक रहेंगे. स्वजनों का साथ रहेगा. संकोच दूर होगा. भ्रमण मनोरंजन में रुचि लेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- अनुकूलता रहेगी. स्मार्ट वर्किंग बनाए रखेंगे. व्यवस्था संवार पर रहेगी. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा. मनोबल बढ़ेगा. स्वास्थ्य सुधरेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 8 9

फेवरेट कलर्स- गुलाबी

एलर्ट्स- सहकारिता बनाए रखें. गोपनीयता बढ़ाएं. संवाद में सहज रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement